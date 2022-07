Hải Dương: Cty Kim Bôi bị tố nổ mìn nứt nhà dân, nhiều TNLĐ chết người?

Nhà nứt khắp nơi khiến hai vợ ông lão ngoài 90 tuổi phải…sơ tán



Suốt thời gian dài, 7 hộ dân phường An Lạc và Văn Đức (thành phố Chí Linh, Hải Dương) đã gửi đơn tới nhiều cơ quan bức xúc vì nhà bị nứt, thậm chí có vị trí vết nứt khá to chạy dọc giữa tường và nền nhà. Theo phản ánh, những vết nứt xuất hiện từ khi Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi thực hiện nổ mìn phục vụ sản xuất , khai thác than.

Trụ sở chi nhánh Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi tại Hải Dương.

Gia đình bà Dương Thị Bình ở khu dân cư Trại Nẻ, phường An Lạc đang sống trong lo lắng khi ngôi nhà 2 tầng kiên cố đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Những vết nứt trên tường, trần nhà, nền nhà, cầu thang…liên tiếp xuất hiện, bà Bình cho rằng, việc nhà bà bị nứt là do hoạt động nổ mìn để khai thác than của Công ty Cổ phần khoáng sản Kim Bôi gần đó gây ra.

Vết nứt lớn tại hiên nhà bà Bình. Vết nứt xé dọc công trình phụ. Nền nhà cũng xuất hiện sụt lún. Vết nứt tại cầu thang nhà bà Bình. Tại một số vị trí đường giao thông trước cửa nhà bà Bìnhcũng đang có dấu hiệu sụt lún.

Chồng bà Bình cho biết: " Mỗi lần công ty nổ mìn, không chỉ cánh cửa rung lắc mà mái tôn cũng rung kêu ầm ầm, rơi cả những vật dụng treo trên tường. Các cháu về chơi, mỗi lần nổ mìn cứ khóc thét lên. Từ năm 2019 đến nay, gia đình tôi liên tiếp có đơn phản ánh nhưng mới đây mới có đoàn xuống kiểm tra”, chồng bà Bình cho biết.

Cách nhà bà Bình không xa, từ nhiều tháng nay, hai vợ chồng cụ Mạc Văn Bổn đã ngoài 90 tuổi không dám ở trong chính ngôi nhà của mình. Không chỉ mất ăn mất ngủ do doanh nghiệp nổ mìn khai thác than mà căn nhà vốn là nơi sinh sống của hai cụ chằng chịt những vết nứt xé tường, nền nhà và có nguy cơ đổ sập. Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, hai cụ đã phải sơ tán đi ở nơi khác. “Tôi rất lo sợ, tuổi cao, sức yếu, già không chạy được nên phải đi ở nhờ”, cụ Bổn nói.

Tình trạng nứt nhà còn xảy ra tại phường Văn Đức, TP Chí Linh nơi tiếp giáp với mỏ khai thác của công ty CP Khoáng sản Kim Bôi như căn nhà 3 tầng của chị Vui dù được xây kiên cố nhưng những vết nứt cỡ lớn đã xuất hiện, xé toác nền nhà.

>>> Mời độc giả xem video người dân phản ánh việc nổ mìn khai thác than khiến nhà dân bị nứt:

Cho rằng, hoạt động khai thác than dưới hầm lò của Công ty Cổ phần khoáng sản Kim Bôi… chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nứt nhà, sụt móng do tác động quá lớn từ những đợt nổ mìn, trong khi mỏ than nằm dưới lòng đất, đi qua khu vực nhà dân, các hộ dân này đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp chính quyền địa phương. Người dân mong muốn công ty có biện pháp khắc phục, đền bù, thậm chí di dời các hộ để bảo đảm an toàn tính mạng.

Không chỉ bị tố nổ mìn gây nứt nhà dân, quá trình khai thác mỏ, Công ty Cổ phần khoáng sản Kim Bôi từng nhiều lần để xảy ra tai nạn lao động khiến nhiều công nhân thiệt mạng. Cụ thể, tháng 1/2021, khai trường hầm lò này xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Đến giữa năm 2021, khai trường này tiếp tục xảy ra tai nạn lao động nữa khiến 1 công nhân tử vong.

Rung lắc khiến trụ cổng nhà cụ Bổn bị đổ sập. Tường nhà chằng chịt vết nứt.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo giải quyết thế nào?

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi tại khu dân cư Trại Nẻ, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh khai thác mỏ từ 14/4/2016. Diện tích khai thác mỏ là 60ha, diện tích sân công nghiệp và phụ trợ là 16,95ha, công suất được phép khai thác là 150.000 tấn/năm.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, đã xảy ra một số vấn đề. Ngoài việc bị 7 hộ dân phản ánh vì nhà bị nứt, Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi Chi nhánh Hải Dương đang thực hiện dự án chậm, chưa hoàn thiện thủ tục thuê đủ diện tích theo quy hoạch được phê duyệt; chưa hoàn thành việc xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước mặt, nước thải hầm lò, chưa xây kè chắn tại bãi thải; xảy ra tai nạn lao động năm 2021…

Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản cùng Đoàn công tác kiểm tra quá trình hoạt động khai thác mỏ tại Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc cho biết, khi UBND phường tiếp nhận phản ánh của người dân đã thành lập tổ công tác kiểm tra 5 hộ trên địa bàn phường An Lạc và thiết lập biên bản ghi nhận tình trạng nứt các công trình. Phường cũng mời 5 hộ dân và lãnh đạo CP Khoáng sản Kim Bôi ra UBND phường giải quyết.

“Thời điểm đó cả 5 hộ dân đều cho rằng công ty Kim Bôi nổ mìn làm nứt nhà dân và đề nghị công ty bồi thường. Tuy nhiên, Công ty yêu cầu có đơn vị tư vấn độc lập quan trắc dư chấn, đánh giá, nếu ảnh hưởng công ty mới chịu trách nhiệm”, ông Hưng nói.

Theo Chủ tịch UBND phường An Lạc, xác định vượt quá thẩm quyền nên phường có văn bản báo cáo thành phố Chí Linh. Sau đó Phòng TN&MT về làm việc cũng xác định quá thẩm quyền nên thành phố lại có văn bản báo cáo tỉnh. Tỉnh giao cho Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành thành lập đoàn công tác đi xác định lại hiện trạng.

“Mới đây, các cơ quan chức năng của tỉnh đã mời đơn vị tư vấn về làm việc. Ngày 19/7, các các sở, ngành, phường và Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh tiến hành đo quan trắc, đánh giá địa chấn, giám sát ảnh hưởng của việc nổ mìn tại khu vực này. Việc này sẽ được tiến hành 3 buổi và mới làm được lần đầu. Hiện vẫn đang phối hợp để giải quyết. Để có kết luận nổ mìn có phải nguyên nhân gây nứt nhà không phải đợi kết quả”, ông Hưng cho biết.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Chí Linh cho biết, địa phương vừa cùng Đoàn công tác liên ngành của tỉnh thực địa khai trường khai thác than của Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi – Chi nhánh Hải Dương, tại phường An Lạc và Văn Đức. Bước đầu, đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức quan trắc dư chấn lần một tại một số vị trí khai thác than và tại nhà các hộ dân kiến nghị. Dự kiến, trong nửa tháng tới đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục quan trắc, đo dư chấn tại nhà dân. Khi có kết quả, Đoàn kiểm tra liên ngành và địa phương sẽ họp bàn phương án giải quyết đối với những kiến nghị của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản chủ trì buổi làm việc.

Chiều 25/7, trong buổi làm việc tại thành phố Chí Linh, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Sở Công Thương phối hợp Sở Xây dựng lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động, đủ năng lực, có kinh nghiệm để đo rung chấn và kiểm tra vết nứt của các hộ dân thuộc khu dân cư Trại Nẻ, phường An Lạc. Đồng thời yêu cầu, việc đánh giá phải đảm bảo công tâm, khách quan làm căn cư để cơ quan có thẩm quyền triển khai các công việc tiếp theo. Chậm nhất, hết tháng 8 phải hoàn thành công việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cử cán bộ kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công ty thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về lao động. Nhất là những vấn đề liên quan đến môi trường độc hại, nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 300 công nhân đang làm việc tại đây.

Đối với sự việc xảy ra 2 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, ông Lưu Văn Bản yêu cầu Công ty xây dựng phương án, biện pháp, quy trình làm việc và phổ biến cho người lao động, trang cấp đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân, cải thiện điều kiện lao động để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động trong quá trình sản xuất; khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp kiểm tra hoạt động chế biến và tiêu thụ sản phẩm; thực hiện đầu tư theo đúng quyết định được chấp thuận, giấy phép đầu tư; việc bảo quản, sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đưa vào khai thác than doanh nghiệp….