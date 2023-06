Hải Dương: CSGT dùng môtô đặc chủng đón thí sinh ngủ quên

Theo đó, sáng ngày 28/6, lực lượng CSGT Công an huyện Bình Giang làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, TTATGT tại điểm thi Trường THPT Kẻ Sặt, huyện Bình Giang nhận được thông tin của các thầy cô giáo tại điểm thi này phát hiện học sinh Vũ Mạnh C. lớp 12H trường THPT Kẻ Sặt ở thôn Sãi, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang chưa có mặt tại phòng thi.



Ngay lập tức lực lượng CSGT, Công an huyện phối hợp cùng giáo viên điểm thi này sử dụng xe môtô đặc chủng tìm đến tận nhà để đón thí sinh đến điểm thi. Được biết lý do em C đến điểm thi muộn là do ngủ quên. Lúc đó trời đang lất phất mưa, rất may thí sinh này đã kịp vào phòng thi làm bài.

Nam thí sinh ngủ quên kịp vào phòng thi làm bài do có sự hỗ trợ của CSGT

Ngày 28/6, gần 22.000 thí sinh ở Hải Dương đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Hải Dương, Buổi sáng thi môn Ngữ văn toàn tỉnh Hải Dương có 60 thí sinh vắng; buổi chiều thi môn Toán có 64 thí sinh vắng. Không có thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế thi.

Ngày mai 29/6, thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học hoặc bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút. Buổi chiều ngày 29/6, thí sinh làm bài trắc nghiệm môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Công an tỉnh Hải Dương đã và đang triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau kỳ thi.

Tại khu vực ra đề, in, sao đề thi cũng như tại các Hội đồng thi, địa điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương được lực lượng Công an túc trực 24/24h để làm công tác bảo đảm ANTT.

Trong các ngày diễn ra thi, lực lượng Công an trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương sẽ duy trì làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, TTATGT, PCCC và CNCH và an toàn thông tin trên không gian mạng.