Hải Dương: Công an xã Tân An giúp người phụ nữ sa sút trí tuệ về nhà

Chị Lượng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn Công an xã Tân An, huyện Thanh Hà đã giúp đỡ gia đình chị tìm được mẹ là bà Đoàn Thị Xoan (sinh năm 1969, trú tại thô Vân Câu, xã An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đi lạc do bị sa sút trí tuệ được đoàn tụ với gia đình.



Khoảng 14h ngày 24/4/2023, bà Đoàn Thị Xoan lên nhà chị Lượng chơi. Đến khoảng 15h cùng ngày, bà Xoan đi tập thể dục nhưng sau gần 2 giờ chị Lượng vẫn không thấy mẹ về nhà.

Nhờ có Công an xã Tân An, gia đình bà Đoàn Thị Xoan được đoàn tụ.

Biết mẹ sa sút trí tuệ, lúc nhớ lúc quên, chị Lượng và cả gia đình chia nhau đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Trong khi đang hoang mang, khoảng 6h sáng ngày 25/4/2023, chị Lượng được Công an xã An Đức, huyện Ninh Giang thông báo hiện bà Xoan đang ở trụ sở Công an xã Tân An, huyện Thanh Hà, gia đình hãy nhanh chóng thu xếp công việc để đến đón bà về.

Được biết, khoảng 14h ngày 24/4/2023, Công an xã Tân An nhận được tin báo của người dân về việc có một người phụ nữ trạc 50 tuổi đang đi lang thang tại khu vực thôn Song Động, xã Tân An, huyện Thanh Hà.

Công an xã Tân An đã cử cán bộ nhanh chóng xác minh tin báo, tìm thấy và đưa bà Xoan về trụ sở nghỉ ngơi. Qua rà soát, xác minh, Công an xã Tân An xác định được họ tên, địa chỉ của bà Xoan và thông tin cho Công an xã Văn Đức (huyện Ninh Giang) để liên hệ gia đình đến đón bà Xoan về nhà.

Tìm được mẹ, chị Lượng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà và cán bộ chiến sỹ Công an xã Tân An.

Trong thư cảm ơn, chị Lượng viết: “Việc làm của các đồng chí cán bộ Công an khiến tôi và gia đình vô cùng xúc động, biết ơn. Không biết nói gì hơn, thực sự tôi rất cảm kích trước tấm lòng của đồng chí”.