Hải Dương: Vừa ăn trộm xe lôi cải tiến, gặp ngay tổ công tác 151

Ngày 25/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, tổ công tác 151 Công an huyện Cẩm Giàng và Công an xã Thạch Lỗi vừa bản giao Vũ Xuân Sơn (SN 1987 ở thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) cùng tang vật vụ án cho Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an huyện Cẩm Giàng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Sơn và tang vật tại cơ quan Công an

Thông tin ban đầu vụ việc, khoảng 13h30 ngày 21/11, tại khu vực đường 394C thuộc địa phận thôn Thạch Lỗi (xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Tổ Công tác 151 Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp Công an xã Thạch Lỗi trong quá trình tuần tra đã phát hiện 1 đối tượng nam giới điều khiển xe môtô nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ - đen BKS 34H1 - 006.36 kéo theo 1 xe lôi cải tiến đi từ hướng xã Cẩm Hoàng về xã Thạch Lỗi có biểu hiện nghi vấn.

Tổ Công tác 151 đã tiến hành dừng xe và kiểm tra.

Hình ảnh đối tượng trộm cắp xe lôi cải tiến.

Quá trình làm việc, đối tượng khai nhận có họ tên là Vũ Xuân Sơn. Chiếc xe lôi cải tiến Sơn đang kéo theo là tài sản Sơn vừa mới trộm cắp được của một nhà dân thuộc địa bàn xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Được biết Sơn là đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp nắp hố ga: