Bắt quả tang 6 nam nữ “bay lắc” trong quán karaoke Gió Mới

Theo thông tin từ cơ quan công an, tối 23/10, tổ công tác của Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với Công an thị trấn Kiến Giang tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở karaoke Gió Mới tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

Qua kiểm tra tại phòng hát 203, lực lượng chức năng phát hiện Dương Văn Đức (sinh năm 1991, trú tại thôn Trường Giang, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy) cùng với 5 nam nữ khác đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại hiện trường vụ việc.

Tổ công tác phát hiện trong phòng 203, trên bàn có 1 đĩa sứ có đựng chất bộ màu trắng, trên nền phòng hát có 1 gói giấy màu trắng bên trong có tinh thể màu trắng, 1 gói giấy bên trong có nửa viên nén màu nâu và một số vật dụng để sử dụng chất ma túy.

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận số chất bột màu trắng trên là ma túy dạng ketamin và hồng phiến, được các đối tượng mua về sử dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy đã tiến hành tạm giữ đối với Dương Văn Đức để làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.