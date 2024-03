Hải Dương: Chính quyền rốt ráo xử lý vi phạm Công ty Long Phát

Lãnh đạo UBND xã Gia Xuyên (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) chiều 13/3 cho biết, đang phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc quản lý đô thị và các phòng ban của UBND thành phố để xử lý vi phạm hành chính của Công ty Cổ phần Long Phát tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương.



Theo đó, Công ty Cổ phần Long Phát đã có hành vi vi phạm hành chính chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền pho phép.

Cụ thể, Công ty đã cải tạo chuồng trại chăn nuôi lợn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 13/8/2007 sang làm nhà xưởng sản xuất bao bì giấy. Nhà xưởng 1 dài 70,2m, rộng 13,30 diện tích 933,0m2; nhà xưởng 2 dài 65,0m, rộng 15,50m diện tích 1008,2m2 kết cấu tường gach cũ, cột kèo mái tôn.

Khu vực Công ty Cổ phần Long Phát.

Theo hồ sơ PV thu thập, Công ty Cổ phần Long Phát được Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5/3/2004 với ngành nghề kinh doanh chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, chế biến thực phẩm nông sản.

Ngày 25/6/2004, Công ty Cổ phần Long Phát được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái, lợn choai hướng lạc xuất khẩu. Ngày 5/7/2005, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định cho Công ty Cổ phần Long Phát thuê đất với diện tích 5100m2, thời hạn 50 năm, để xây dựng trang trại chăn nuôi tại xã Gia Xuyên (khi đó thuộc huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Sau đó 2 năm, Công ty cổ phần Long Phát được Sở TN&MT Hải Dương, Phòng TN&MT huyện Gia Lộc, UBND xã Gia Xuyên bàn giao diện tích 5100m2 thuộc thửa 791, tờ bản đồ số 8 tại thôn Tằng Hạ. Ngày 16/7/2007, Sở TN&MT Hải Dương đã làm hợp đồng thuê đất cho Công ty Cổ phần Long Phát thuê 5100m2 để sử dụng vào mục đích xây dựng trang trại chăn nuôi lợn với thời hạn thuê 50 năm, trả tiền hàng năm.

Công ty Cổ phần Long Phát được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 13/8/2007 với diện tích 5100m2 thuộc loại đất nông nghiệp khác với mục đích sử dụng xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái, lợn thương phẩm, thời hạn sử dụng đất 50 năm đến năm 2055. Sau đó, công ty này đã xây dựng chuồng trại và chăn nuôi theo dự án đã được chấp thuận từ năm 2007 đến năm 2020.

Tuy nhiên, tháng 6/2021, trong quá trình đi kiểm tra hiện trạng, UBND xã Gia Xuyên đã phát hiện Công ty Cổ phần Long Phát tự ý cải tạo chuồng trại chăn nuôi sang làm nhà xưởng, đặt máy móc để sản xuất bao bì.

Ngay sau đó, ngày 24/6/2021, UBND xã Gia Xuyên đã phối hợp với Đội Kiểm tra Quy tắc TP, quản lý đô thị Hải Dương tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về đất đai của Công ty Cổ phần Long Phát, trong nội dung biên bản có ghi rõ Công ty Cổ phần Long Phát đã có hành vi vi phạm hành chính chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền pho phép.

Theo lãnh đạo xã Gia Xuyên, khi đó để bổ sung hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, UBND xã đã tiến hành lập biên bản số 01 để xác minh tình tiết vụ việc vi phạm của Công ty Cổ phần Long Phát. Do việc vi phạm của doanh nghiệp này vượt quá thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND xã nên ngày 28/6/2021, UBND xã Gia Xuyên có công văn về việc chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của Công ty Cổ phần Long Phát lên Chủ tịch UBND TP Hải Dương và Đội kiểm tra quy tắc xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Ngày 29/6/2021, Đội Kiểm tra quy tắc quản lý đô thị thành phố Hải Dương có Công văn số 86 về việc trả hồ sơ vi phạm về đất đai, hoàn thiện hồ sơ của Công ty Cổ phần Long Phát để xử lý theo quy định về UBND xã Gia Xuyên. Trong đó yêu cầu UBND xã Gia Xuyên, kiểm tra xác minh lại việc sửa chữa cải tạo hệ thống chuồng chăn nuôi lợn thành nhà xưởng. Cụ thể, chuồng trại trước khi được cải tạo thành nhà xưởng, có diện tích, kích thước, kết cấu, chiều cao công trình là bao nhiêu… Khi cải tạo sửa chữa những nội dung gì để làm cơ sở xác định biện pháp khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo UBND xã Gia Xuyên cho biết, trong tháng 6/2021, Công ty Cổ phần Long Phát có tờ trình gửi đến xã cho biết, từ năm 2007 đến 2020, công ty làm kinh tế bằng mô hình chăn nuôi lợn, gà nhưng do dịch bệnh khiến lợn chết và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 làm suy thoái kinh tế dẫn đến thua lỗ. Do đó từ tháng 3/2020,công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh từ chăn nuôi sang sản xuất in bao bì giấy nên đã cải tạo lại chuồng trại cũ, không xây dựng thêm công trình mới. Từ tháng 7/2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công ty không sản xuất.

Trao đổi với PV về hướng xử lý đối với vi phạm của Công ty Cổ phần Long Phát, ông Hồ Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Gia Xuyên cho biết: “UBND xã sẽ báo cáo lên UBND TP Hải Dương để xin ý kiến lãnh đạo thành phố chỉ đạo đội quy tắc cùng các phòng, ban phối hợp với xã để xử lý vi phạm của Công ty CP Long Phát với tinh thần sai đến đâu xử đến đó”.

