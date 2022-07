Hải Dương: Bắt “siêu đạo chích” trộm tiền hàng loạt đền, chùa

Ngày 3/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Gia Lộc mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phan Hữu Thuân (SN 1993, trú tại xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) về tội trộm cắp tài sản.



Thuân là nghi phạm đã thực hiện hàng loạt các vụ đột nhập, trộm tiền công đức tại các đình, đền, chùa trên địa bàn huyện Gia Lộc vừa bị Công an huyện Gia Lộc bắt giữ vào ngày 27/6 vừa qua.

Thuân cùng tang vật vụ án.

Từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, Thuân đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tài sản trong các đình, đền, chùa trên địa bàn huyện Gia Lộc, tổng số tiền gần 100 triệu đồng, ngoài ra Thuân còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ tương tự khác tại các địa bàn huyện lân cận như Bình Giang, Cẩm Giàng…

Theo lời khai của Thuân, để thực hiện hành vi trộm cắp, “đạo chích” này đã chuẩn bị xà cầy, kìm cộng lực đem cất giấu tại khu nghĩa trang Tứ Thông (phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương).

Đợi đến thời điểm đêm tối Thuân điều khiển xe máy đi một mình ra khu nghĩa trang lấy dụng cụ cất giấu trước đó rồi đi đến các đền, đình, chùa trên địa bàn huyện Gia Lộc và lân cận để trộm cắp tài sản.

Thuân khai thực hiện hành vi một mình, khi đến các đình, đền, chùa, phát hiện không có người trông coi, y dùng kìm cộng lực cắt khóa, then cửa, sau đó đột nhập vào bên trong lấy xà beng hoặc xà cầy cậy phá để mở rộng khe đút tiền sau đó thò tay vào lấy toàn bộ tiền bên trong…

Tang vật vụ án.

Theo Công an huyện Gia Lộc, Thuân là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, sau khi ra tù năm 2017, do không có công ăn việc làm ổn định, nên Thuân đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Nhận thấy tại các đình, đền, chùa công tác bảo vệ còn nhiều sơ hở, ban đêm thường không có người trông coi, bảo vệ nên Thuân đã tìm đến các nơi này để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tiền trộm cắp được Thuân dùng để tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Trước đó, thời gian qua, trên địa bàn huyện Gia Lộc đã xuất hiện tình trạng kẻ gian đột nhập vào các đình, đền, chùa lấy trộm tiền công đức, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình trạng trên, Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng trong thời gian ngắn.

Hiện, Công an huyện Gia lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Thuân về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị để điều tra mở rộng vụ án.

Để hạn chế tình trạng bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự tín ngưỡng như đình, đền, chùa, Đại úy Đoàn Việt Hải, Cán bộ Đội CSHS Công an huyện Gia Lộc khuyến cáo: Tại các nơi có đình, đền, chùa, chính quyền địa phương cần bố trí cắt cử người trông coi cả ngày lẫn đêm, các vị trí trọng yếu nên lắp đặt hệ thống Camera giám sát, hệ thống báo động… có vậy mới hạn chế được tình trạng kẻ gian đột nhập thực hiện việc trộm cắp tài sản.

>>> Mời độc giả xem thêm video Truy tố đối tượng cướp giật và trộm cắp tài sản: