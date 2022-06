Hải Dương: Công nhân đột nhập phòng giám đốc để trộm cắp tài sản

Ngày 28/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Mùi Văn Mừng (sinh năm 1998, ở Mộc Châu, Sơn La) - công nhân của Công ty TNHH xưởng dán đế hợp Đông Tường về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Mừng tại cơ quan Công an.

Thông tin ban đầu, đêm ngày 18 rạng sáng ngày 19/6, Mừng đã đột nhập vào phòng làm việc của Giám đốc Công ty xưởng dán đế hợp Đông Tường, ở xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ lục soát mọi thứ sau đó lấy trộm toàn bộ số tiền Việt Nam (gần 20 triệu đồng) tại ngăn tủ thứ 3 của phòng làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Mùi Văn Mừng khai nhận, sau khi đột nhập vào phòng làm việc của giám đốc, y đã dùng tay cạy, mở tất cả các ngăn bàn, ngăn tủ bên trong; đến ngăn tủ thứ 3 ở phía cuối dẫy bị khóa, y mới cạy, phá cánh tủ rồi lấy toàn bộ tiền Việt Nam trong đó. Còn lắp kéo cánh tủ gỗ bị cạy phá bị hỏng, y mang đi vất ở ngoài rãnh mương nước khu vực trước cửa công ty.

Mừng vừa mới được tuyển vào làm việc tại công ty từ tháng 2/2022. Quá trình làm việc tại đây, Mừng đã quan sát, theo dõi thấy khu vào phòng làm việc của giám đốc công ty có nhiều sơ hở, ban đêm, cổng vào bên trong thường chỉ cài chốt mà không khóa cửa, không có người bảo vệ.

Công an xã Đại Sơn xuống trực tiếp công ty kiểm tra, đánh giá hiện trường

Đêm 18, rạng sáng 19/6, Mừng đi từ nhà trọ ở thôn Nghĩa Dũng xã Đại Sơn gần công ty, tiếp cận, quan sát rồi đột nhập vào bên trong phòng làm việc thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Số tiền trộm cắp được, Mừng đã mua 1 điện thoại iPhone 6plus, và tiêu xài cá nhân.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tứ, Trưởng Công an xã Đại Sơn huyện Tứ Kỳ cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Đại Sơn đã nhanh chóng tiếp nhận hiện trường, xem xét, đánh giá hiện trường, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đó xác định được đối tượng Mừng là người thực hiện hành vi phạm tội.

