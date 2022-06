Bà Rịa – Vũng Tàu: Trích xuất camera, bắt nhanh 2 đối tượng trộm cắp tài sản

Kiều Anh Huy và Cù Đình Chiều từng có tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi vừa thi hành án xong, trở về địa phương, 2 đối tượng lại “ngựa quen đường cũ” và bị lực lượng công an bắt giữ.



Hai đối tượng: Cù Đình Chiều (áo xanh) và Kiều Anh Huy (áo trắng). Ảnh: CABRVT

Trước đó, chiều ngày 6/6, Công an phường 11 TP. Vũng Tàu nhận được tin báo của anh Trần Văn C., nhân viên Công ty Phú Vĩnh An về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều ngày 6/6,nhận được tin báo của anh Trần Văn C., nhân viên Công ty Phú Vĩnh An về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản.

Theo trình bày của anh C., vào khoảng 7h sáng cùng ngày, anh đến công ty để làm việc thì phát hiện container của mình để bên cạnh công ty, bên trong có một số máy lạnh đã bị mở cửa. Anh C. kiểm tra, phát hiện bị mất trộm 7 dàn lạnh và 7 dàn nóng của bộ máy lạnh nhãn hiệu Daikin, với tổng trị giá gần 82 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh của công ty Phú Vĩnh An, rà soát, nhanh chóng xác định được các đối tượng trộm cắp tài sản là Cù Đình Chiều, Kiều Anh Huy và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận: vào khoảng 3h30 cùng ngày, Huy và Chiều điều khiển 2 xe mô tô đi tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến khu vực nói trên thì phát hiện container để bên ngoài kho bãi. Huy và Chiều tìm cách cạy cửa để lấy trộm tài sản, sau đó dùng xe mô tô vận chuyển tài sản trộm cắp được về phường 12, TP. Vũng Tàu cất giấu.



Được biết, đối tượng Kiều Anh Huy từng có một tiền án về tội cướp tài sản và một tiền án cố ý gây thương tích. Đối tượng Cù Đình Chiều cũng từng có một tiền án về tội cướp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

