Hải Dương: Bắt đối tượng tàng trữ hơn 11kg pháo cùng 4 khẩu súng

Ngày 28/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với Công an huyện Thanh Miện và Công an xã Tứ Cường (huyện Thanh Miện) phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Bắc (SN 1979, ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) do có hành vi tàng trữ trái phép 4 khẩu súng cùng hơn 11 kg pháo nổ .

Đối tượng Bắc cùng tang vật tại cơ quan Công an

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 24/11, tại nhà Bắc ở thôn Phú Mễ (xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện), lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Bắc có hành vi tàng trữ 4 khẩu súng trong đó có 1 khẩu súng quân dụng, 2 khẩu súng săn, 1 khẩu súng bắn đạn bi cùng 11,595kg pháo nổ các loại không rõ ngồn gốc xuất xứ (pháo cối, pháo bánh, pháo giàn…).

Tại cơ quan Công an, Bắc khai nhận số tang vật trên được mua tại tỉnh Lạng Sơn vào hồi tháng 5/2022.

Được biết, tính đến thời điểm này, đây là vụ tàng trữ trái phép súng và pháo nổ lớn nhất được lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp tết Nguyên Đán Tân Mão 2023.

