Hải Dương: Bắt chủ quán cà phê môi giới, dẫn dắt gái bán dâm

Ngày 13/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Văn Thư (sinh năm 1982, trú tại thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Huê (sinh năm 1987, trú tại thôn Hợp Tiến, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Thư và Huê cùng làm chủ quán cà phê 123 ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng.

Hai đối tượng môi giới mại dâm bị Công an huyện Cẩm Giàng khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, khoảng 21h10 ngày 10/7, Tổ công tác của Công an huyện Cẩm Giàng và Công an xã Tân Trường phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng 304 và 404 tại nhà nghỉ Bình An, thôn Qúy Dương, xã Tân Trường.

Qua công tác đấu tranh, Cơ quan Công an xác định 2 đối tượng là Phạm Văn Thư và Nguyễn Thị Huê là đối tượng môi giới, dẫn dắt. Khi có nhu cầu, khách sẽ chủ động liên hệ, sau đó Thư và Huê sẽ sắp xếp người, thời gian, địa điểm cho các đối tượng thực hiện việc mua, bán dâm để cùng hưởng lợi.

Khoảng 20h45 ngày 10/7/2022, Thư và Huê đã môi giới, dẫn dắt cho 4 đối tượng thực hiện việc mua dâm, bán dâm tại nhà nghỉ Bình An. Giá bán dâm là 400.000 đồng/01 lần, trong đó Thư và Huê được hưởng chung 150.000 đồng, nhân viên bán dâm được hưởng 150.000 đồng, còn lại 100.000 đồng để trả tiền thuê phòng nhà nghỉ.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Cẩm Giàng đã bắt giữ, xử lý 4 vụ liên quan đến hành vi môi giới mại dâm, trong đó khởi tố 3 vụ, xử lý hành chính 1 vụ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xóa sổ động mại dâm lớn ở Quảng Bình: