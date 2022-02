Tin nóng ngày 20/2: Ngựa quen đường cũ… “tú bà” lại môi giới mại dâm

"Tú bà" lại bị bắt vì môi giới mại dâm: Ngày 20/2, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hiền (SN 1988, trú TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) về tội “Môi giới mại dâm”. Cảnh sát phát hiện tại nhà nghỉ ở xã Cổ Đông có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm, người môi giới mại dâm là Nguyễn Thị Hiền. Hiền khai nhận, khách muốn qua đêm trên với gái bán dâm phải chi 6 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền công môi giới.Đáng chú ý, Hiền tường có một tiền án về tội danh trên.



Truy tố kẻ sát hại vợ dã man ngày mùng 5 Tết: Ngày 20/2, VKSND TP Hà Nội ra cáo trạng truy tố đối với Vũ Thanh Hùng (SN 1984, thị xã Sơn Tây) về tội “Giết người”. Trưa 16/2/2021 (mùng 5 tết Tân Sửu), do mâu thuẫn, vợ đòi ly hôn, Hùng đã lấy một con dao chém liên tiếp vào đầu vợ và nói “Mày biết tội của mày chưa”. Khi con gái lao vào ôm mẹ, Hùng dùng tay kéo ra và tiếp tục chém vợ. Thậm chí khi nạn nhân vùng bỏ chạy ra ngoài đường, hàng xóm can ngăn, Hùng vẫn ra tay tàn ác khiến vợ tử vong. Đập vỡ máy ATM do màn hình nhấp nháy: Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Đức Dũng (44 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Theo lời khai của Dũng, do uống rượu, tâm lý buồn bực, khi đi qua máy ATM của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh - Phòng giao dịch Can Lộc, thấy đèn màn hình nhấp nháy, Dũng thấy khó chịu nên đã lấy gậy sắt đập vào máy ATM. Hành vi của Dũng đã gây thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Đâm chết chú ruột vì mâu thuẫn lúc ăn nhậu: Ngày 20/2, Công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ Lương Văn Chí Linh (23 tuổi, ấp Phước Lợi, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành) về hành vi “giết người”. Trưa 16/2, Linh tổ chức nhậu tại nhà, đến chiều có thêm chú ruột là L.V.H. (38 tuổi) và cha ruột của Linh nhậu cùng. Khi nhậu Linh xảy ra mâu thuẫn và đánh anh ruột. Chú ruột đã dùng tay đánh Linh. Bực tức, Linh đã cầm dao qua nhà chú ruột và đâm nhiều nhát vào người chú này dẫn đến tử vong. Cựu nhân viên Ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt tạm giam đối với Nguyễn Thiện Nhân (SN 1982, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhân từng là nhân viên Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đồng Tháp. Năm 2019 do đầu tư thua lỗ mất khả năng trả nợ, lợi dụng vị trí công tác Nhân vay tiền của nhiều người, chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Điều tra làm rõ vụ vứt xác xuống biển phi tang: Ngày 20/2, Công an tỉnh Bình Định vẫn đang điều tra vụ chết người xảy ra tại bến đậu ghe An Mỹ, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ. Ngày 6/1, Phan Văn Dũng (SN 1988, ở xã Mỹ Chánh) nhiều lần đến nhà Đinh Công Nhật (SN 1986, xã Mỹ Cát) để đòi số tiền nợ 28 triệu đồng. Chiều cùng ngày, tại bến đậu ghe An Mỹ, Nhật đã đẩy Dũng ngã bất tỉnh, sau đó chở nạn nhân đến cửa biển Đề Gi (thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) và ném xuống biển. Hiện vẫn chưa tìm được Dũng nên chưa thể khẳng định người này còn sống hay đã chết.(Ảnh: Thanh Niên) Mang súng nhựa đi cướp ngân hàng ở Tiền Giang: Ngày 20/2, Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang, tạm giữ hình sự Huỳnh Nhật Tôn (31 tuổi, ở xã Trung An, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo lời khai của Tôn, do không có tiền tiêu xài nên nảy ý định cướp tài sản. Ngày 16/2, Tôn mua súng nhựa và đi đến phòng giao dịch một ngân hàng ở phường 6, TP Mỹ Tho. Rút súng nhựa đe dọa nhân viên, anh ta đưa túi nylon ghi sẵn yêu cầu để vào đó 500 triệu đồng. Khi một nhân viên ngân hàng khác bấm chuông báo động, Tôn chạy ra ngoài, phóng xe máy bỏ chạy. Ngày 18/2, cảnh sát đã bắt giữ Tôn. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THĐT

"Tú bà" lại bị bắt vì môi giới mại dâm: Ngày 20/2, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hiền (SN 1988, trú TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) về tội “Môi giới mại dâm”. Cảnh sát phát hiện tại nhà nghỉ ở xã Cổ Đông có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm, người môi giới mại dâm là Nguyễn Thị Hiền. Hiền khai nhận, khách muốn qua đêm trên với gái bán dâm phải chi 6 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền công môi giới.Đáng chú ý, Hiền tường có một tiền án về tội danh trên.



Truy tố kẻ sát hại vợ dã man ngày mùng 5 Tết: Ngày 20/2, VKSND TP Hà Nội ra cáo trạng truy tố đối với Vũ Thanh Hùng (SN 1984, thị xã Sơn Tây) về tội “Giết người”. Trưa 16/2/2021 (mùng 5 tết Tân Sửu), do mâu thuẫn, vợ đòi ly hôn, Hùng đã lấy một con dao chém liên tiếp vào đầu vợ và nói “Mày biết tội của mày chưa”. Khi con gái lao vào ôm mẹ, Hùng dùng tay kéo ra và tiếp tục chém vợ. Thậm chí khi nạn nhân vùng bỏ chạy ra ngoài đường, hàng xóm can ngăn, Hùng vẫn ra tay tàn ác khiến vợ tử vong. Đập vỡ máy ATM do màn hình nhấp nháy: Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Đức Dũng (44 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Theo lời khai của Dũng, do uống rượu, tâm lý buồn bực, khi đi qua máy ATM của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh - Phòng giao dịch Can Lộc, thấy đèn màn hình nhấp nháy, Dũng thấy khó chịu nên đã lấy gậy sắt đập vào máy ATM. Hành vi của Dũng đã gây thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Đâm chết chú ruột vì mâu thuẫn lúc ăn nhậu: Ngày 20/2, Công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ Lương Văn Chí Linh (23 tuổi, ấp Phước Lợi, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành) về hành vi “giết người”. Trưa 16/2, Linh tổ chức nhậu tại nhà, đến chiều có thêm chú ruột là L.V.H. (38 tuổi) và cha ruột của Linh nhậu cùng. Khi nhậu Linh xảy ra mâu thuẫn và đánh anh ruột. Chú ruột đã dùng tay đánh Linh. Bực tức, Linh đã cầm dao qua nhà chú ruột và đâm nhiều nhát vào người chú này dẫn đến tử vong. Cựu nhân viên Ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt tạm giam đối với Nguyễn Thiện Nhân (SN 1982, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhân từng là nhân viên Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đồng Tháp. Năm 2019 do đầu tư thua lỗ mất khả năng trả nợ, lợi dụng vị trí công tác Nhân vay tiền của nhiều người, chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Điều tra làm rõ vụ vứt xác xuống biển phi tang: Ngày 20/2, Công an tỉnh Bình Định vẫn đang điều tra vụ chết người xảy ra tại bến đậu ghe An Mỹ, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ. Ngày 6/1, Phan Văn Dũng (SN 1988, ở xã Mỹ Chánh) nhiều lần đến nhà Đinh Công Nhật (SN 1986, xã Mỹ Cát) để đòi số tiền nợ 28 triệu đồng. Chiều cùng ngày, tại bến đậu ghe An Mỹ, Nhật đã đẩy Dũng ngã bất tỉnh, sau đó chở nạn nhân đến cửa biển Đề Gi (thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) và ném xuống biển. Hiện vẫn chưa tìm được Dũng nên chưa thể khẳng định người này còn sống hay đã chết.(Ảnh: Thanh Niên) Mang súng nhựa đi cướp ngân hàng ở Tiền Giang: Ngày 20/2, Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang, tạm giữ hình sự Huỳnh Nhật Tôn (31 tuổi, ở xã Trung An, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo lời khai của Tôn, do không có tiền tiêu xài nên nảy ý định cướp tài sản. Ngày 16/2, Tôn mua súng nhựa và đi đến phòng giao dịch một ngân hàng ở phường 6, TP Mỹ Tho. Rút súng nhựa đe dọa nhân viên, anh ta đưa túi nylon ghi sẵn yêu cầu để vào đó 500 triệu đồng. Khi một nhân viên ngân hàng khác bấm chuông báo động, Tôn chạy ra ngoài, phóng xe máy bỏ chạy. Ngày 18/2, cảnh sát đã bắt giữ Tôn. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THĐT