Hải Dương: Bắt 2 đối tượng lừa mua hàng ảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 10/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai bị can Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1982, trú tại phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Văn Thiết (sinh năm 1976, trú tại khu Vũ Thượng, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).



Hai bị can trên bị điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Đức (áo xanh đen).

Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương xác định: Từ năm 2011 đến 2012, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thiết cùng một số đối tượng thành lập Chi nhánh Hải Dương của Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (MB24). Sau đó, cấu kết với một số đối tượng của Công ty thực hiện tuyên truyền, lôi kéo nhiều người dân tham gia mua gian hàng ảo trên website:http://muaban24.vn , đồng thời chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của người tham gia.

CQĐT thi hành Lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Thiết (áo kẻ xanh).

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.