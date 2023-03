Nhiều tố giác lừa đảo khi cọc tiền mua đất dự án KDC phía Tây Nam Sách

Thời gian gần đây, nhiều người đã gửi đơn thư tố giác về tội phạm có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) do liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh - Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Một số nguyên đơn tố giác phản ánh và cung cấp các hợp đồng giao dịch liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng, giữ chỗ hoặc quyền ưu tiên mua các lô đất tại dự án khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách. Họ cho biết đã đặt cọc với số lượng lớn cho các đối tượng môi giới, nhưng đến thời hạn chưa nhận hoặc không nhận được đất đúng như cam kết, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Dự án khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách

Anh Nguyễn Văn Lợi (SN 1985, trú tại KDC Phú Thọ, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương là một trong số nguyên đơn. Anh Lợi đã có đơn gửi tới các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí phản ánh việc, ngày 29/3/2021, anh đã đặt tiền giữ chỗ 2 lô đất LK22.29 và LK22.30 tại dự án khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách cho anh Nguyễn Trọng A. (SN 1977, chỗ ở hiện nay TP Hải Dương) với số tiền 240 triệu đồng/2 lô.

Sau 2 năm đặt tiền giữ chỗ, anh Lợi đã nhiều lần liên hệ anh A để nhận các lô đất theo thỏa thuận. Tuy nhiên, đến nay anh A vẫn không bàn giao 2 lô đất trên cho anh Lợi.

“Được biết chủ đầu tư dự án đã mở bán từ cuối tháng 12/2022 nên tôi muốn làm rõ anh A có phải là người quyết toán của công ty để được chuyển nhượng hay không. Đồng thời đề nghị làm rõ việc mua bán, chuyển nhượng đất, quyền lợi của khách hàng khi đầu tư tại dự án này?”, anh Lợi cho biết.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, ông Hồ Ngọc Lâm – Chủ tịch UBND huyện Nam Sách cho biết, người dân có đơn gửi lên Công an tỉnh Hải Dương, sau đó Công an tỉnh chuyển về Công an huyện Nam Sách để xác minh, làm rõ.

Được biết, bên Công an đã yêu cầu chủ đầu tư dự án tạm dừng giao dịch các lô đất liên quan nội dung tố giác để phục vụ công tác điều tra, xác minh giải quyết các vụ việc.

Một người làm trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương cho biết, có những đối tượng bảo là làm việc với chủ đầu tư, nhận đặt cọc và lấy cho khách hàng lô đất tại dự án. Trường hợp không lấy được đất, các đối tượng sẽ trả lại tiền đặt cọc cho khách hàng. Nếu có đất, khách hàng sẽ mất tiền chênh và thanh toán tiền đất cho chủ đầu tư. Có trường hợp lừa cả tiền tỷ rồi bỏ trốn.

Đơn và hợp đồng giao dịch của anh Lợi.

Trước đó, từ tháng 3/2021, Báo Tri thức và Cuộc sống đã đăng tải bài viết cảnh báo việc dự án KDC mới phía Tây thị trấn Nam Sách (khi đó đang trong giai đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các thủ tục pháp lý), chủ đầu tư chưa mở bán nhưng “cò” vẫn rầm rộ bán đất trên giấy.

Thời điểm đó, chủ đầu tư là liên danh Công ty Hoàng Thanh- Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh đã ban hành công văn nêu rõ: “Các tổ chức, sàn giao dịch không được tự ý rao bán đất dự án khi chưa được sự đồng ý của chủ đầu tư”. Đồng thời, khuyến cáo nhân dân tránh mắc bẫy lừa đảo của các sàn giao dịch làm thiệt hại về kinh tế, gây tâm lý hoang mang cho người dân dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện dự án và mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng theo nội dung công văn, doanh nghiệp đã báo cáo các cơ quan chức năng, nếu cá nhân, tổ chức nào tham gia vào việc mua bán, đặt cọc các lô đất thuộc dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, liên danh Công ty Hoàng Thanh-Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Tháng 3/2021, Chủ đầu tư đã gửi công văn cảnh báo tình trạng "cò" rao bán, thu tiền chênh trái phép tại dự án.

Trong suốt thời gian khi Dự án khu đô thị phía Tây thị trấn Nam Sách đang trong giai đoạn triển khai, khu vực gần vị trí dự án mọc lên hàng chục văn phòng giao dịch bất động sản, treo biển quảng cáo rầm rộ. Đáng chú ý, các tổ chức, văn phòng giao dịch bất động sản và một số cá nhân quảng cáo các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoạt động khi chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện giao dịch, chuyển nhượng. Thời điểm đó, UBND huyện Nam Sách đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản để xử lý, chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị kinh doanh bất động sản không có giấy phép phải dừng kinh doanh và tháo dỡ biển quảng cáo.

Thời điểm đó, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Hồ Ngọc Lâm đã ký văn bản gửi Công an huyện, UBND các xã thị trấn, chủ đầu tư các dự án yêu cầu tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn huyện.

UBND huyện Nam Sách khi đó yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra; có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông... gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội địa phương và đời sống của người dân. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán bất động sản, dự án bất động sản... vi phạm pháp luật về đất đai, về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan (nếu có).

Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký quyết định 990 chấp thuận đầu tư dự án ngày 20/4/2020. Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh - Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 663 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 494,692 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 40 ha. Sản phẩm của Dự án là hơn 1.200 lô nhà ở liền kề và hàng chục lô nhà vườn với quy mô dân số khoảng hơn 5.000 người. Ngày 10/12/2022, Công ty TNHH Hoàng Thanh - Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh đã tổ chức Lễ công bố mở bán chính thức Dự án khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ tướng kiểm tra các dự án trọng điểm