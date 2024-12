Bình Thuận: Triệt phá sới bạc quy mô lớn, bắt giữ 44 đối tượng

Ngày 24/12/2024, Công an thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) phối hợp với các đơn vị chức năng đã đột kích một sới bạc dưới hình thức đá gà tại phường Thanh Hải, bắt quả tang 44 đối tượng tham gia đánh bạc trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 115 triệu đồng tiền mặt, 23 xe mô tô, 10 tờ phơ ghi cá độ và 9 con gà chọi.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc bị bắt giữ tại hiện trường. (Ảnh: CABT).

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, qua quá trình theo dõi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ Công an TP Phan Thiết phát hiện một nhóm đối tượng tại phường Thanh Hải thường xuyên tổ chức đá gà thu hút đông người tham gia. Hoạt động này có dấu hiệu cá độ ăn tiền, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Nhận được chỉ đạo từ lãnh đạo, lực lượng trinh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch triệt phá.

Vào trưa ngày 24/12, lực lượng trinh sát đã bất ngờ ập vào hiện trường, bắt quả tang các đối tượng đang tham gia hoạt động cá độ. Toàn bộ số tiền và tang vật bị thu giữ ngay tại chỗ, bao gồm tiền mặt, phương tiện di chuyển và các dụng cụ liên quan.

Hiện các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.