Hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm “sa lưới” sau 22 năm

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa di lý 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt tại nước Lào về đến thành phố Vinh, sau 22 năm lẩn trốn.



Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lương Văn Bún (SN 1981, trú xã Kim Đa, huyện Tương Dương, Nghệ An) truy nã về tội “Giết người”; Lê Văn Điền (SN 1968, trú xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An) truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào năm 2002, do mâu thuẫn đất đai, Lương Văn Bún đã dùng súng bắn chết một người đàn ông trú cùng bản. Sau khi gây án, đối tượng này đã đưa vợ con bỏ trốn sang Lào.

Hai đối tượng Bún và Điền tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Còn đối tượng Lê Văn Điền, sau khi biết đồng bọn trong cùng vụ án mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt nên cũng đã bỏ trốn.

Quá trình sinh sống tại Lào, 2 đối tượng này quen biết nhau. Để che giấu tung tích, lai lịch, cả 2 đã thay tên đổi họ, thường xuyên đổi chỗ ở, sinh sống tại các khu vực đồi núi hẻo lánh, có mật độ dân cư thưa thớt nhằm tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/4, tại thành phố Viêng Chăn (Lào), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, Công an nước bạn Lào phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

