Trái đất quay nhanh nuốt chửng 1 giây/ngày, điều tồi tệ gì xảy ra?

Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo về hệ luỵ có thể xảy ra khi Trái Đất quay nhanh hơn do hiện tượng băng tan ở hai đầu cực diễn biến nhanh do biến đổi khí hậu. Dự báo cho thấy, trong vài năm tới, mỗi người trên thế giới sẽ mất đi 1 giây trong quỹ thời gian hàng ngày của mình do tốc độ quay của Trái Đất tăng lên và làm thay đổi trục của nó. Thời gian một ngày của chúng ta được xác định bằng chuyển động quay của Trái Đất. Để đồng bộ hoá thời gian này, các nhà khoa học sử dụng giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) và thêm bớt giây nhuận dương vào thời gian một ngày khi cần thiết. Tuy nhiên, hiện tượng Trái Đất quay nhanh hơn đang xảy ra do những thay đổi về bề mặt, dẫn đến việc các nhà khoa học cần trừ đi một giây thay vì thêm vào như trước. Việc thêm bớt giây nhuận có ưu và khuyết điểm. Nó giúp đồng bộ hóa thời gian thiên văn nhưng cũng có thể gây rắc rối cho các ứng dụng và phần mềm viễn thông. Các công ty công nghệ lớn đã khởi động một chiến dịch nhằm xoá bỏ việc thêm giây nhuận vào UTC để căn chỉnh so với vòng quay của Trái Đất. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho các hệ thống máy tính và mạng lưới giờ. Mời quý độc giả xem thêm video: Vật thể ma quái tiết lộ “tương lai” 5 tỉ năm sau của Trái Đất.

