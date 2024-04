Nhân vật khiến Từ Hi Thái hậu sợ hãi, chỉ lén lút làm sau lưng

Từ Hi thái hậu được biết đến với sự độc ác và chuyên quyền của mình, khiến ai ai cũng sợ hãi. Tuy nhiên, có một nhân vật trong triều đình không sợ hãi quyền uy của bà, thậm chí còn nhiều lần chỉ trích bà một cách thẳng thắn. Đó chính là Vinh Thọ Cố Luân Công chúa, con gái của Cung Thân vương Dịch Hân.Vinh Thọ Công chúa được Từ Hi thái hậu phong làm Cố Luân Công chúa khi mới 8 tuổi, như một biểu hiện của lòng biết ơn đối với Dịch Hân. Mặc dù không phải là con gái của Hoàng đế, nhưng Vinh Thọ Công chúa được Hoàng thất và quần thần đặc biệt kính trọng. Năm 12 tuổi, Vinh Thọ Công chúa được phép tự chọn phu quân. Trong buổi xem mắt, bà đã chọn Phú Sát Chí Đoan, con trai của vương công Mãn Thanh Phú Sát Cảnh Thọ. Lễ thành hôn diễn ra một cách thuận lợi, không có bất kỳ trở ngại nào. Mặc dù quyền tự do hôn nhân của Vinh Thọ Công chúa có hạn, nhưng bà vẫn là ngoại lệ hiếm hoi được chọn chồng theo ý muốn của mình. Tương truyền rằng, một lần công chúa từng phê bình Từ Hi thái hậu về lối sống xa xỉ của bà, và ngạc nhiên là thái hậu không những không phật lòng mà còn nể sợ Vinh Thọ. Kể từ đó, thái hậu chỉ có thể lén sắm sửa y phục và trang sức, và phải dặn người hầu không được tiết lộ điều này cho công chúa. Vinh Thọ Công chúa còn có vai trò quan trọng trong việc điều hòa mâu thuẫn giữa Từ Hi thái hậu và Hoàng đế Quang Tự. Bà đã một lần cầu xin thái hậu tha thứ cho Hoàng đế, giúp anh thoát khỏi nguy cơ. Sau khi Quang Tự và Từ Hi qua đời, Vinh Thọ Công chúa tiếp tục đảm nhận các trách nhiệm trong triều đình và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Vì lòng nhân nghĩa và mưu trí của mình, người dân thời đó thường kính trọng gọi bà là "Đại công chúa". Sau khi Vinh Thọ Công chúa qua đời, hậu thế vẫn lưu truyền nhiều câu chuyện về sự mưu trí và nhân nghĩa của bà. Mời quý độc giả xem thêm video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

