Chàng trai trẻ hiến tạng, hồi sinh 5 cuộc đời

Trước đó, tối 1/3, anh C.G.C (34 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp, TP HCM) bị tai nạn nghiêm trọng và được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định với tình trạng ngưng tim, ngưng thở do đa chấn thương đầu, cổ, ngực. Kết quả chụp MSCT não cho thấy anh bị chấn thương sọ não nặng với các dấu hiệu: Tụ máu dưới liềm não, tụ máu màng cứng hai bên, xuất huyết khoang dưới nhện, phù não lan tỏa, gãy lún nhiều mảnh xương trán, thái dương…

Các y bác sĩ mặc niệm tri ân trước khi lấy tạng ra khỏi cơ thể người hiến tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Ê-kíp bác sĩ cấp cứu đã tích cực hồi sức cấp cứu chuyên sâu, nhưng tình trạng sức khỏe của anh C. không có dấu hiệu hồi phục và thân nhân đã được các bác sĩ thông báo tình trạng bệnh của anh C., quá trình hồi sức và tiên lượng khả năng tử vong cao do tổn thương não quá nặng. Trước mất mát lớn lao, gia đình đã đưa ra quyết định hiến tặng các cơ quan nội tạng của anh để cứu sống những người bệnh khác.

"Tai nạn đến với con trai của tôi quá bất ngờ. Dù rất đau lòng, nhưng gia đình tôi quyết định đăng ký hiến tạng của con trai bởi có lần xem trên ti vi, tôi thấy khó khăn lớn nhất trong việc ghép tạng tại Việt Nam hiện nay chính là sự thiếu hụt nguồn tạng hiến. Hy vọng từ cơ thể của con trai tôi có thể cứu giúp được nhiều người bệnh nặng khác", ông C.P.L, ba của anh C. gạt nước mắt chia sẻ.

Bệnh viện sau khi nhận tin đã thực hiện quy trình chẩn đoán chết não theo đúng quy định, quy trình xác định chết não của Bộ Y tế. Đến 23h40 cùng ngày, ba của anh C. ký vào đơn tự nguyện hiến tạng. Sau khi đánh giá bệnh nhân tình trạng hôn mê không cải thiện, mất hết các phản xạ, có dấu hiệu chết não về lâm sàng. Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành lập Hội đồng đánh giá người bệnh chết não và phối hợp với Trung tâm điều phối tạng Quốc gia khởi động quy trình điều phối tạng.

TS.BS Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã triệu tập hội chẩn cùng Hội đồng chuyên môn ghép tạng và các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện để cùng thảo luận, dựa theo diễn biến bệnh, quá trình hồi sức, tình trạng người bệnh, ý nguyện của thân nhân theo đơn tự nguyện hiến tạng, thống nhất người bệnh hiến được tim, gan và thận.