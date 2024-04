Nghệ An: Nỗ lực tìm kiếm nam sinh mất tích trên sông Hiếu

Ngày 5/4, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đang khẩn trương tìm kiếm một nam sinh bị đuối nước mất tích trên sông Hiếu (đoạn chảy qua địa bàn phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 4/4, một nhóm khoảng 6 em học sinh lớp 11 trường Trung cấp Nghề Miền Tây ra bờ sông Hiếu, đoạn qua địa bàn phường Long Sơn để hái dâu ăn và chơi đùa.

Tại đây, em Vi Sỹ H. (SN 2007, trú tại xóm Khe Sài, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) không may bị rơi xuống sông sâu. Phát hiện sự việc, một bạn trong nhóm lập tức nhảy xuống để cứu, nhưng cả hai cùng bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Sau khi bị nước cuốn một đoạn, người bạn của H. may mắn bám được vào tảng đá bên mép sông, còn H. bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 3 huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm.

Trước đó, chiều 31/3, tại địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cũng xảy vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em học sinh lớp 11 tử vong.

