Hai cựu công an tiếp tay cho nhóm sửa điểm thi ở Sơn La ra sao?

Được giao bảo vệ nơi chứa bài thi trắc nghiệm, 2 cựu sĩ quan Công an tỉnh Sơn La đã để nhóm bị can nhiều lần vào phòng rút phiếu thi rồi mang về nhà tẩy xóa đáp án.

Kết luận điều tra bổ sung vụ án sửa điểm thi THPT 2018 tại Sơn La xác định 2 cựu cán bộ công an tỉnh này là Đinh Hải Sơn và Đỗ Khắc Hưng biết rõ 6 bị can còn lại câu kết sửa bài thi trắc nghiệm cho 44 thí sinh nhưng không ngăn cản.



Đáng chú y, ông Sơn còn gửi thông tin của 2 thí sinh để nhờ nâng điểm. Còn ông Hưng theo lời khai của Trưởng phòng Khảo thí Lò Văn Huynh đã nhận 100 triệu đồng sau khi giúp sức các bị can thực hiện việc gian lận.

Cho người vào phòng cấm rút bài thi

Theo kết luận điều tra, 2 cựu công an đã mở cửa sắt, đưa chìa khóa phòng để các bị can trong vụ án lấy bài thi trắc nghiệm mang ra ngoài chỉnh sửa theo đáp án của Bộ GD&ĐT. Việc ra vào khu vực cấm diễn ra nhiều lần khi hết giờ hành chính.

Ngày 29/6/2018, bị can Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) bảo bà Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT) chọn các bài thi của thí sinh trong danh sách nhờ nâng điểm để quét đáp án nhưng không niêm phong lại theo quy định.

Sau đó, Nga nhắn Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh) tạo điều kiện cho các bị can ở lại sau giờ làm việc để rút sửa bài thi. Ông Hưng đồng ý vì trước đó, cựu sĩ quan này đã nhờ các bị can sửa điểm cho một thí sinh.

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Nga (bìa phải). Ảnh: N.H.

Chiều muộn, Nga, Sọn cùng bị can Đặng Hữu Thủy (Hiệu phó trường THPT Tô Hiệu) được Đỗ Khắc Hưng cho phép vào phòng tìm bài thi trắc nghiệm. Sau đó, 3 bị can mang các bài thi về nhà riêng của Thủy ở phường Tô Hiệu để sửa theo đáp án.

Sáng hôm sau, Nga mang các bài thi trắc nghiệm đã được sửa đáp án đến đặt lại vị trí cũ.

Kết luận điều tra cũng xác định chiều 30/6/2018, Nga tiếp tục nhờ Hưng cho vào phòng chứa bài thi để sửa bài thi cho thí sinh. Tuy nhiên hôm đó, cựu trung tá Đỗ Khắc Hưng đi vắng nên chìa khóa được đưa cho cán bộ cùng đơn vị tên Đinh Hải Sơn. Theo tài liệu vụ án, ông Sơn cũng đưa danh sách 2 thí sinh để nhờ bị can Nga nâng điểm.

Tối hôm đó, ông Sơn mở cửa sắt tầng 1 và đưa chìa khóa phòng cho Nga để cùng ông Thủy và ông Huynh rút bài thi của thí sinh mang về sửa đáp án.

Xóa dữ liệu để đối phó

Sau mỗi lần mang bài thi đã sửa quay lại phòng chứa tài liệu, Nga và đồng phạm đều xóa kết quả ảnh quét bài thi trước đó rồi quét lại ảnh mới.

Ngày 2/7/2018, Nga phát hiện có 4 bài thi chưa đạt điểm theo yêu cầu nên đề nghị Thủy và Sọn tìm lại những bài này. Sau đó, nữ chuyên viên Phòng Khảo thí đã trực tiếp sửa đáp án rồi quét lại bảng ảnh.

Bị can Nga khai có lần đã sửa bài thi ngay tại phòng làm việc trong Sở.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Hồng Nga, ngoài sửa bài thi ở nhà của Thủy, có lần bị can này mang phiếu trắc nghiệm đến sửa trực tiếp tại phòng làm việc tại Sở GD&ĐT Sơn La.

Để tránh bị phát hiện, khi quét lại các bài thi đã sửa đáp án, bà Nga sửa lại giờ hệ thống trên máy tính để phù hợp với thời gian quét bài thi trước đó.

Khi việc quét bài thi đã hoàn tất, Phó giám đốc Sở GDĐT Trần Xuân Yến mới chỉ đạo niêm phong các túi bài thi trước khi giao cho Nga lập biên bản hợp thức kết quả quét bài thi trên máy tính.

Khi nghe thông tin Bộ GD&ĐT lên kiểm tra ở Sơn La, bị can Trần Xuân Yến lo sợ ảnh quét bài thi ban đầu có thể được phục hồi nên hẹn Nguyễn Thị Hồng Nga đến nhà bàn cách dùng phần mềm xóa toàn bộ thùng rác trên máy tính.

Trước khi xóa, Nga sao chép dữ liệu bài thi ra 16 đĩa CD để tránh bị mất. Khi làm việc với tổ công tác của Bộ GD&ĐT, ông Yến biết hành vi xóa dữ liệu đã bại lộ nên ông ta mang đĩa CD đi đốt.

Trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La xác định 44 bài thi trắc nghiệm đều bị tẩy xóa, sửa chữa. Các phần tẩy xóa đó không phải do một người tô ra.

Các bị can là thành viên hội đồng thi đều khai đã nhận tiền cám ơn của người nhà thí sinh nhờ nâng điểm. Tuy nhiên, phía giao tiền không thừa nhận việc này. Bị can Đỗ Khắc Hưng cũng phủ nhận việc được Lò Văn Huynh "cám ơn" 100 triệu đồng. Do không còn tài liệu nào khác chứng minh việc giao nhận tiền nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ quy kết.

Danh sách 8 bị can bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

- Trần Xuân Yến (Phó giám đốc Sở GD&ĐT), Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở này), Đặng Hữu Thủy (Hiệu phó trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La), Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT), Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí - Quản lý Chất lượng giáo dục) và Nguyễn Thanh Nhàn (Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng).

- Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá từng là Phó đội trưởng) và Đỗ Khắc Hưng (54 tuổi, cựu trung tá).