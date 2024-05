Hà Tĩnh: Tiêu hủy nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Được biết, số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bị tiêu hủy lần này, gồm: 31 vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự (súng hơi tự chế các loại bắn đạn chì, đạn thể thao); 03 vũ khí thô sơ (dao, kiếm, côn); 31 linh kiện súng tự chế. 97 quả pháo bi, 24 quả pháo tự chế, 02 hộp pháo hoa (loại 36 quả); 01 hộp pháo hoa (loại 49 quả); 24 quả pháo tự chế, 4,2kg pháo tự chế và 1,1 kg thuốc pháo.

Công an huyện Can Lộc thu hồi hàng chục khẩu súng hơi tự chế.

Sau khi được kiểm tra, phân loại, toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ...

Thời gian tới, Công an huyện Can Lộc tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

