Hà Nội: Xưởng may đồ nội y cháy, cột khói bốc cao hàng chục mét

Tối 5/10, Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà xưởng, diện tích thiệt hại khoảng 200m2. Theo đó, khoảng 18h cùng ngày, ngọn lửa bùng lên tại một khu xưởng sản xuất đồ nội y tại xã La Phù. Do phía trong có nhiều vật liệu bắt cháy nên tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhân chứng cho biết, họ có thể nhìn thấy cột khói từ rất xa, cùng lửa bùng lên dữ dội.

Vụ cháy lớn với cột khói bốc cao hàng chục mét.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Hoài Đức đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an TP Hà Nội, Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, điều nhiều phương tiện cùng cảnh sát tới hiện trường dập lửa và tổ chức cứu hộ. Do đám cháy gần khu vực đường sắt, lực lượng chức năng cũng thông báo ngành đường sắt tạm dừng các chuyến tàu chạy qua khu vực để phục vụ công tác cứu hỏa.

Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.

Đến khoảng 20h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Đám cháy không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Bước đầu xác định diện tích thiệt hại do cháy khoảng 200 m2. Nhà xưởng sản xuất đồ nội y cháy rồi lan sang xưởng sản xuất bỉm trẻ em nằm kế bên.