Hà Nội vẫn còn hơn 12.000 người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt

Liên quan đến mưa lũ do bão số 3, ngày 26/9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố đã có 66.408 người trở về từ nơi sơ tán. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 12.047 người còn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Trong đó, huyện Chương Mỹ là 8.429 người, huyện Mỹ Đức là 2.405 người, huyện Quốc Oai là 933 người, huyện Phúc Thọ là 100 người, huyện Thạch Thất là 62 người, thị xã Sơn Tây là 82 người...

Nước ngập đường đi tại xã Phú Quang, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.

Theo dự báo, những giờ tới, lũ trên các sông Bùi và sông Tích tiếp tục rút. Do lũ rút nên tình trạng ngập lụt tại khu vực ngoại thành Hà Nội giảm, đặc biệt là rốn lũ Chương Mỹ.

Tính đến ngày 26/9, 121 hộ dân với 581 nhân khẩu ở huyện Chương Mỹ đã thoát ngập lụt.

Ông Vũ Công Nam, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến (huyện Chương Mỹ) cho biết, hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn 2 thôn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Với tình hình hiện nay, dự kiến khoảng 3-5 ngày nữa nước sẽ rút hết. Hiện UBND xã đã cung cấp các nhu yếu phẩm cho người dân.

Ngày 26/9, hai trường học cuối cùng của Hà Nội là trường mầm non Hợp Tiến B và Mầm non An Phú thuộc huyện Mỹ Đức đã tổ chức cho học sinh học trực tiếp. Như vậy, sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng của bão Yagi và hoàn lưu sau bão, 100% trường học tại Hà Nội cho học sinh đến trường.

Hiện còn 2 trường thuộc huyện Chương Mỹ là Tiểu học Nam Phương Tiến A, THCS Nam Phương Tiến vẫn bị ngập. Tuy nhiên, bằng giải pháp linh hoạt (mượn địa điểm), học sinh 2 trường đã được học trực tiếp từ 23/9.

Hiện, công tác dạy và học tại các nhà trường được tổ chức bình thường theo kế hoạch năm học. Các trường có thời gian học trực tuyến hoặc nghỉ học kéo dài vừa tổ chức học kiến thức mới, vừa bổ trợ kiến thức hoặc tổ chức dạy bù cho học sinh.