Hà Nội: Tạm giữ nhóm đối tượng mang hung khí đi tìm “đối thủ” đánh nhau

Ngày 20/11, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Mỹ Đức vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào khoảng 19h ngày 12/11/2023, một nhóm thanh niên đi 3 xe máy cầm theo dao phóng lợn, vỏ chai bia... trên tuyến đường 419 thuộc địa phận huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội qua các xã Vạn Kim, Đốc Tín, Hương Sơn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng nẹt pô, rú ga, lạng lách, đánh võng, bấm còi, ném vỏ chai bia vào nhiều quán ăn, quán nước khiến người dân hoảng sợ, đồng thời làm hư hỏng một số tài sản của các cửa hàng kinh doanh. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ sự việc và bắt giữ 7 đối tượng liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một người ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Dương Chí Hiếu (SN: 2005, trú tại: Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội) rủ một số đối tượng tập trung tại khu vực trường Tiểu học Vạn Kim đi đánh nhau.

Nhóm đối tượng này sử dụng 3 xe máy và đem theo 3 dao phóng lợn. Trên đường đi, các đối tượng lạng lách, đánh võng, bóp còi, rú ga... gây nguy hiểm cho người đi đường. Sau khi đi quanh xã Hương Sơn nhưng không tìm được đối thủ nên cả nhóm đã quay về khu vực Đình làng Vạn Phúc, xã Vạn Kim cất giấu hung khí. Tại đây, cả nhóm gặp V.A.T (SN: 2007), N.Đ.A (SN: 2007), cùng trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. N.Đ.A đã rủ nhóm quay lại xã Hương Sơn đánh một người đang ngồi trong quán ăn ở khu vực cổng đền Trình Đục Khê. Cả nhóm mang theo nhiều vỏ chai bia thủy tinh đi từ xã Vạn Kim đến xã Hương Sơn. Tại đây, các đối tượng ném vỏ chai bia vào nhiều quán ăn, quán nước ở khu vực cổng đền Trình Đục Khê.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an Mỹ Đức đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lực (SN 2005; trú tại: Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội), Phạm Tuấn Anh (SN 2006; trú tại: Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội), Lã Huy Quyền (SN 2002; trú tại: Lưu Hoàng, Ứng Hòa, Hà Nội), Nguyễn Văn Nam (SN 2002; trú tại: Lưu Hoàng, Ứng Hòa, Hà Nội), V.A.T (SN 2007), N.Đ.A (SN 2007) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng .