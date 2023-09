Bắc Giang: Xử lý nhóm đối tượng bốc đầu xe máy, quay clip khoe Facebook

Ngày 5/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Sơn Động đã lập hồ sơ xử lý nhóm thiếu niên có hành vi bốc đầu xe máy khi tham gia giao thông, đăng tải clip trên mạng xã hội Facebook.

Hình ảnh bốc đầu xe máy.

Trước đó, ngày 2/9, trang Fanpage Facebook “Hóng Biến Bắc Giang' có đăng tải bài viết “Chất vậy Duc Hoang ơi!!”, kèm theo video 2 nam thanh niên điều khiển xe bằng 1 bánh, không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu khi tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường trên tuyến Quốc lộ 31 thuộc địa phận xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự Công an huyện Sơn Động đã phối hợp với các đội nghiệp vụ tiến hành xác minh và mời người điều khiển, đưa phương tiện đến làm việc.

Ngày 3/9, H.M.Đ (SN 2005), N.T.K (SN 2006), V.X.Q (SN 2006), H.T.K (SN 2006) cùng trú tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang và người nhà đến trụ sở Công an huyện để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và đưa phương tiện đến Công an huyện để xử lý theo quy định. Công an huyện đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.