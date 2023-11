Tạm giữ nhóm đối tượng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, 1 người bị thương

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thượng tích để lập hồ sơ xử lý nghiêm trước pháp luật. Các đối tượng gây rối đều có độ tuổi 15, 16 và cùng trú tại một số quận nội thành Hà Nội.

Các đối tượng có liên quan tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định khoảng 15h ngày 29/10, Bùi Phước An H (SN 2008, trú tại quận Tây Hồ) điều khiển xe máy đi đón em đang học tại một trường THCS trên địa bàn quận Tây Hồ. Khi H đi qua quán có các đối tượng Nguyễn Đức C, Phạm Thành Tr đang ngồi uống nước, Tr đã cho rằng H nhìn đểu.

Do đó, Tr và C điều khiển xe máy đuổi theo với mục đích đánh H. Tuy nhiên, không đuổi kịp nên Tr đã tìm kiếm tài khoản facebook của H và nhắn tin hẹn nhau 15h30 ngày 29/10 có mặt tại trước cổng Nhà văn hóa cụm 6, phường Tứ Liên để giải quyết mâu thuẫn. Do bực tức H đã gọi nhóm bạn khoảng 10 người, chuẩn bị hung khí gồm 3 con dao tông để đánh nhóm của Tr.

Đối tượng Tr cũng gọi nhóm bạn khoảng gần 10 người và chuẩn bị nhiều chai thủy tinh, một kiếm dài bằng kim loại để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của H. Theo đó, 16h00 ngày 29/10, hai nhóm có mặt tại điểm hẹn. Tại đây, nhóm của Tr ném vỏ chai bia về phía nhóm của H. Nhóm của H điều khiển 5 xe máy đuổi theo nhóm của Tr từ Nhà văn hóa cụm 6 phường Tứ Liên đến trước số nhà 30 ngõ 69, phố Tứ Liên thì bị ngã. Nhóm của H đã đứng dậy cầm dao tông chém vào xe máy và nhóm của Tr khiến 1 người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ đã quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan để xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Cơ quan CSĐT - Công Tây Hồ yêu cầu các đối tượng đang bỏ trốn đến trình diện để được hưởng khoan hồng của pháp luật.