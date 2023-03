Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc bằng kẹo tích điểm ở Lạng Sơn

Ngày 8/3, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Văn Lãng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh chắn. Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm đánh bạc không trực tiếp thắng thua bằng tiền mà quy đổi thành kẹo.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào hồi 11h ngày 2/3, tại nhà của Đỗ Thanh Xuân (SN 1976, trú tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng), Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc, gồm có chủ nhà Đỗ Thanh Xuân và các đối tượng Bùi Văn Sáng (SN 1976), Đinh Văn Mười (SN 1986) đều trú tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Lương Văn Thanh (SN 1968, trú tại thôn Làng Giang, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 100 lá bài chắn, 120 viên kẹo (trong đó có 40 viên màu tím, 40 viên màu xanh và 40 viên màu vàng) và một số tang vật liên quan. Các đối tượng tự quy ước với nhau 1 viên kẹo màu tím là 5 điểm, viên màu xanh là 2 điểm và viên màu vàng là 1 điểm, mỗi điểm tương ứng với 10.000đ. Những người tham gia sát phạt không phải bỏ tiền trước, kết thúc cuộc chơi thắng thua sẽ phân định bằng số kẹo người chơi có được, sau đó quy đổi thành tiền mặt.

Quá trình đấu tranh, Công an huyện xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 8 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.