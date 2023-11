Xác người trong nghĩa trang và quá trình ra tay tàn độc của sát thủ

Theo hồ sơ vụ án, sáng 5/10/2008, khi người dân thôn Phương Mỹ, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng kéo nhau đi làm, ngang qua nghĩa trang thôn, họ phát hiện xác một người đàn ông nằm gục ngay mép nhà quản trang, xung quanh có nhiều vết máu vương vãi. Nghĩa trang thôn Phương Mỹ nằm khá xa khu dân cư, là nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Tại hiện trường, Công an tìm thấy nhiều vết thương chí mạng trên phần đầu, gáy người này. Gần chỗ nạn nhân tử vong, công an phát hiện một chiếc búa đinh. Qua giám định, những vết thương của nạn nhân là do vật cứng gây nên, trùng khớp với chiếc búa đã tìm thấy tại hiện trường.. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua rà soát, Công an Hải Phòng tìm ra nhân thân của người xấu số là ông Vũ Trọng N (SN 1937, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng). Lúc này, một câu hỏi đặt ra là ông N không phải người địa phương, tại sao tới tận thôn Phương Mỹ để rồi bị sát hại? Người nhà nạn nhân cho hay, do hoàn cảnh khó khăn nên ông N mua chiếc xe máy và hành nghề xe ôm. Tuy có tuổi, nhưng ông N vẫn rất chịu khó, hàng ngày, ông hay ra khu vực ngã ba Hào Khê (quận Lê Chân) để đón khách. Chiều 4/10, ông N có đón khách tại ngã ba Hào Khê sau đó đi đâu không rõ. Tối đó, ông này có gọi điện về nhà báo là ăn cơm trước, không phải đợi.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Chi tiết này được các điều tra viên đánh giá là vô cùng quan trọng, có thể ông N đã bị đối tượng "điều" đi nhiều nơi rồi mới "chọn" địa điểm vắng vẻ như khu vực nghĩa trang thôn Phương Mỹ để gây án. Các tổ trinh sát gặp gỡ nhiều người quen biết, làm cùng khu vực với ông N để chắt lọc từng chút thông tin ít ỏi. Các anh được biết, chiều ấy có một thanh niên lạ mặt, dáng người gầy, da trắng, cao khoảng 1m60 đến thuê ông N chở đi công việc. Ông N đồng ý và đi cùng người thanh niên này. Nhân chứng chỉ biết có thế, việc ông N cùng người thanh niên lạ mặt kia di chuyển đến đâu thì họ chẳng rõ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cùng thời điểm trên, ngoài việc truy tìm đối tượng thuê ông N chở đi chiều 4/10, Công an Hải Phòng cũng tích cực rà soát, truy lùng chiếc xe máy và điện thoại di động của nạn nhân được xác định đã mất sau khi tử vong. Tin báo cho biết, khoảng hơn 10h sáng 5/10, một thanh niên đi chiếc xe máy giống với xe của nạn nhân N đến cửa hàng xe máy tại ngã ba Trịnh Xá (xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Người thanh niên này muốn cầm cố chiếc xe lấy 6 triệu đồng, tuy nhiên sau đó lại muốn bán "đứt" với giá 7 triệu. Sau một hồi "thương thảo", hai bên chấp nhận mua bán với giá 6 triệu 500 nghìn đồng.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ ít lâu sau cơ quan điều tra đã làm rõ nam thanh niên lạ mặt kia là Tống Văn Khánh (SN 1980, trú tại Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Sinh ra trong gia đình thuần nông, dù còn trẻ nhưng anh ta nghiện rượu nặng. Chính vì sự ham chơi, lười làm nên sau khi lấy vợ, sinh con thì anh ta ly dị, gửi cô con gái 4 tuổi cho bố mẹ đẻ nuôi nấng. Khánh từng xin vào làm việc tại một xưởng sản xuất tại xã Mỹ Đồng, tuy nhiên chỉ được một thời gian thì bị đuổi việc do trộm cắp tài sản của công ty. Thất nghiệp, Khánh cắt liên lạc với gia đình, bỏ đi sống lang thang. Vào thời điểm công an tới nhà, Khánh cũng không có mặt tại đây. Các tổ trinh sát tỏa đi rà soát tất cả những địa điểm mà Khánh có thể lui tới, cuối cùng phát hiện nghi phạm đang ở quê ngoại tại xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy). Khi các mũi trinh sát siết vòng vây, dường như đánh hơi thấy sự "nguy hiểm", Khánh đã nhanh chân lẩn trốn. Tổ công tác của Công an Hải Phòng đã quyết định rút lui khỏi địa điểm vây bắt rồi mật phục, chờ đợi Khánh mất cảnh giác. Đúng như dự đoán, thấy công an rút, Khánh chui ra khỏi nơi ẩn ấp. Chưa kịp định thần, anh ta đã bị nhóm phục kích của Công an Hải Phòng quật ngã, khóa tay. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan công an, Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Theo đó, do cần tiền để chuộc chiếc xe máy đã cầm cố trước đó, Khánh nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Khoảng 13h ngày 4/10, gã bắt xe buýt vào nội đô thành phố Hải Phòng. Gã đi lang thang và tìm thuê nhà tại khu vực đường Thiên Lôi (Lê Chân, Hải Phòng). Đến khoảng 15h, Khánh đi bộ ra khu vực ngã ba Hào Khê thì phát hiện ông N đang đứng đợi khách. Sau khi tính toán về giá trị chiếc xe, Khánh thỏa thuận ông N chở về Đồ Sơn chơi sau đó vòng về Thủy Nguyên. Tại Thủy Nguyên, khi tới quán nước ở xã Lâm Động, Khánh nói ông N dừng lại uống nước. Lợi dụng lúc này, gã lẻn ra phía sau sang nhà khác và mua một chiếc búa với giá 20 nghìn đồng. Khánh giấu hung khí dưới áo rồi cùng ông N tiếp tục di chuyển. Đến khu vực nghĩa trang thôn Phương Mỹ, thấy trời tối lại vắng vẻ Khánh bảo ông N dừng lại. Khi ông N tháo mũ bảo hiểm ra, gã sát nhân từ phía sau dùng búa bất ngờ hành hung nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Khánh lấy tài sản của nạn nhân rồi bỏ đi. Chiếc xe máy gã bán với giá 6 triệu 500 nghìn đồng. Chiếc điện thoại bán được 450.000 đồng. Số tiền ấy, Khánh cất giấu ở mái chuồng lợn nhà mình. Thấy hàng xóm bàn tán về vụ án, Khánh sợ hãi và thú nhận với bố, do thương con nên ông này cũng không trình báo công an. Vào thời điểm biết công an đang truy tìm, Khánh còn gọi điện bảo gia đình chuẩn bị tiền cho gã "cao chạy, xa bay", thế nhưng chưa kịp thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Với cáo buộc phạm tội "Giết người" và "Cướp tài sản", Khánh bị TAND thành phố Hải Phòng tuyên mức án tử hình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Hà Nội: Phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới mương nước.

