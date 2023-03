Hà Nội: Nhóm thiếu niên chạy xe máy, vác hung khí diễu phố

Ngày 8/3, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vừa làm rõ một vụ gây rối trật tự công cộng, do khoảng 20 đối tượng gây ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 23h đêm 4/3, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được thông tin một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, cầm theo hung khí diễu phố.

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm, triển khai lực lượng vây bắt, ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng của nhóm đối tượng trên. Khi các chiến sĩ cảnh sát hình sự đi đến khu vực phố Tràng Tiền (đối diện vườn hoa Bác Cổ, quận Hoàn Kiếm), phát hiện nhóm khoảng 20 đối tượng chở nhau trên 10 xe máy, cầm theo nhiều tuýp sắt gắn dao nhọn dài khoảng hơn 2m, vừa đi vừa bấm còi inh ỏi, chửi bới, hò hét khiến nhiều người khiếp sợ.

Bị vây bắt, các đối tượng chở nhau với tốc độ cao chạy dọc các tuyến Cơ đê 401 - Trần Khát Chân - Kim Ngưu - Minh Khai - Tân Mai - Kim Đồng. Quá trình di chuyển, nhóm đối tượng hò hét để người tham gia giao thông tránh nhường đường.

Quá trình truy bắt, một số đối tượng đã rời đoàn bỏ chạy vào các ngõ, ngách gây khó khăn cho công tác truy bắt. Đến ngày 7/3, cơ quan công an đã làm rõ 5 trong số các đối tượng là Cao Anh Tuấn (SN 2006), Phạm Quốc Tiến (SN 2007), Nguyễn Mạnh Trường (SN 2007), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2007) và Bùi Quang Minh (SN 2007), đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khi bị bắt, các đối tượng khai nhận, tối 4/3, trong lúc ngồi uống nước, được một đối tượng rủ đi diễu phố, cả nhóm đến khu vực hồ Điều Hòa, phố Tam Trinh lấy hung khí rồi chở nhau lên hồ Hoàn Kiếm.

Hiện vụ nhóm thiếu niên chạy xe máy, vác hung khí diễu phố Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.