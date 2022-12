Hà Nội: Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm, nhiều người hoảng loạn

Ngày 20/12, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội thông tin bước đầu về vụ cháy nhà dân trên địa bàn phường Giang Biên. Cụ thể, khoảng 20h38 ngày 19/12, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Long Biên tiếp nhận thông tin xảy ra cháy tại số 3 Phạm Khắc Quảng, phường Giang Biên đã điều động lực lượng phương tiện triển khai phương án dập lửa tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Khi lực lượng chức năng có mặt, phát hiện nơi xảy ra cháy là nhà dân có diện tích khoảng 54m2 đã chủ động phối hợp cùng người dân, công an phường Giang Biên chủ động sơ tán người dân, tạo khu vực an toàn để phun nước và ngăn đám cháy lây lan.

Do lửa xuất phát từ các vật dụng cũ để phía trước cửa nhà như bàn ghế, giường tủ nên khói đã nhanh chóng bao trùm ngôi nhà khiến nhiều người dân hoảng loạn. Tuy nhiên, do chủ động xác định được nguồn lửa, chủ động các phương án 4 tại chỗ nên ngay khi có mặt khoảng 20 phút sau đám cháy cơ bản đã được khống chế không để lây lan và phát sinh đến khu vực xung quanh. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu nhận định cháy do chập điện.

Cơ quan Công an khuyến cáo với việc sử dụng các thiết bị đèn sưởi, lò sưởi, bình nóng lạnh… vào mùa đông. Ngay khi sử dụng xong người dân cần chủ động tắt nguồn điện, không để những vật liệu dễ cháy như chăn màn, quần áo gần khu vực đèn sưởi, lò sưởi….

Hiện vụ nhà dân bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm, nhiều người hoảng loạn ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.