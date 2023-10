Hà Nội: Người đàn ông thuê 4 gái bán dâm để phụ vụ “tăng 2”

Ngày 11/10, Công an huyện Ba Vì, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Đặng Thu Hà (24 tuổi) và Phạm Trà My (22 tuổi) về tội Môi giới mại dâm. Theo điều tra của cơ quan Công an, tháng 9, ông N.V.B. đi hát karaoke và được nhân viên quán cho số điện thoại của Hà, giới thiệu Hà chuyên môi giới mại dâm. Ngày 30/9, ông B. liên lạc với Hà qua Zalo, đề nghị khi nào ông ta có nhu cầu sẽ gọi cho "tú bà".

Hai đối tượng Phạm Trà My và Đặng Thu Hà.

Ngày 3/10, sau khi nhậu say với 3 người bạn, ông B. rủ cả nhóm đi "tăng 2". Người đàn ông này nhắn tin cho Hà "điều" 4 gái bán dâm tới khu vực gần Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì. Giá Hà đưa ra là 3,5 triệu đồng/người/lượt, tổng 14 triệu đồng. Ông B. chuyển trước cho Hà 2 triệu đồng và hẹn sẽ thanh toán sau. Quá trình tìm gái bán dâm cho ông B., Hà rủ rê bạn cùng phòng là N.T.L. đi "phục vụ" nhóm đàn ông trên với thù lao 2,5 triệu đồng/lượt. Sau đó, Hà còn đăng bài trong các nhóm trên Zalo để tìm gái bán dâm.

Thấy bài viết, Phạm Trà My đã nhắn tin cho Hà, nhận "đi khách" giá 2,5 triệu đồng/lượt. Gom đủ 4 người, khoảng 13h30 cùng ngày, Hà đặt taxi đón họ đến địa điểm đã hẹn. Khi gặp ông B., Hà nhận nốt 12 triệu đồng. Khoảng 16h45 cùng ngày, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Ba Vì bắt quả tang 4 đôi nam nữ trên đang mua bán dâm .