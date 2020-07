Hám tiền bán dâm, loạt Hoa hậu, người mẫu... "thân bại danh liệt"

Người mẫu, hoa hậu bán dâm tại khách sạn với giá 30.000 USD: Qua sự môi giới của Lục Triều Vỹ (SN 1993, quê Đà Nẵng), chiều 12/7/2020, 3 người mẫu, hoa hậu bán dâm cho khách tại khách sạn ở TP.HCM với giá từ 18.000-30.000 USD. Khi đang mây mưa với khách, công an ập vào bắt quả tang. (Ảnh tú ông Lục Triều Vỹ) Qua điều tra, công an thu thập được tin nhắn của Lục Triều Vỹ với các hoa hậu, người mẫu, ca sỹ... về việc ngã giá bán dâm cho khách. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và sẽ công bố kết luận trơng thời gian tới. Gắn mác sinh viên, hoa khôi, người mẫu để bán dâm: Cuối tháng 9/2019, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng đã khởi tố Nguyễn Thị Cúc (30 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Môi giới mại dâm. Đường dây của Cúc hoạt động quy mô rộng khắp từ Bắc vào Nam. Nhóm quy tụ khoảng 10 cô gái với ngoại hình đẹp, được "má mì" gắn mác sinh viên, người mẫu, hoa khôi để tăng giá bán dâm. Nếu khách muốn "vui vẻ nhanh", Cúc thu từ 7-10 triệu đồng. Còn qua đêm, khách phải trả cho các chân dài cao nhất 15 triệu. Ai thích đưa gái gọi đi tour hoặc nghỉ dưỡng, tùy theo số ngày, Cúc ra giá từ 1.000-5.000 USD. Cúc khai với mỗi phi vụ môi giới trót lọt, cô ta hưởng lợi 30% số tiền mà khách trả. Á hậu, MC bán dâm và cái kết ê chề: Nữ MC xinh đẹp C.V. (22 tuổi, quê Long An) và á hậu N.T.D (24 tuổi, quê Hà Giang) bị cơ quan chức năng bắt quả tang bán dâm khoảng 600 USD trong khách sạn vào năm 2018. Trước thời điểm bị bắt, cả á hậu và MC đều là những người nổi tiếng trong giới Showbiz. Sau vụ việc, dù không bị xử lý hình sự nhưng không còn ai nhớ đến họ nữa. Sự nghiệp Showbiz cũng vì thế khép lại mãi mãi với 2 người đẹp này. (Ảnh á hậu N.T.D) Theo lời khai của 2 người đẹp tại cơ quan công an, á hậu đồng ý bán dâm với giá 5.000 USD /lần, còn nữ MC V. là 600 USD. Chỉ vì hám lợi trước mắt mà 2 "ngôi sao" tự đóng cánh cửa sự nghiệp của mình lại. Còn "tú ông" Kiều Đại Dũ (tên gọi khác là Pi, 23 tuổi, quê Bình Định) người môi giới mại dâm bị TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo5 năm tù ở phiên tòa ngày 15/7/2020. Vừa đăng quang, Hoa khôi sắc đẹp đã hành nghề bán dâm: Phạm Thị Thanh Hiền đăng quang trong cuộc thi Hoa khôi cuộc thi Hoa khôi thời trang 2017. Khi vương miện còn chưa có người kế tục, thì hoa khôi này đã khiến dư luận choáng váng khi bị bắt quả tang đang bán dâm cùng á hậu cuộc thi này là Nguyễn Thị Ngọc tại một khách sạn vào 15/8/2017. Ngày 26/4/2018 tại TP.HCM, Phạm Thị Thanh Hiền và Nguyễn Thị Ngọc (đứng giữa) lần lượt bị kết án trong phiên tòa tại TAND TP.HCM. Thanh Hiền lĩnh 2 năm 6 tháng tù do môi giới, hưởng lợi. Trong khi đó, Ngọc bán dâm nhưng có hoàn cảnh nuôi con nhỏ nên lĩnh lần lượt 2 năm tù treo. Hoa hậu bán dâm khiến showbiz Việt rúng động: Năm 2013, showbiz Việt từng bị chấn động với vụ người đẹp Mỹ Xuân cầm đầu đường dây bán dâm gồm hot girl, hoa khôi, người mẫu, ca sĩ… có tiếng. Mỹ Xuân được biết đến sau khi đoạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Nam Mekong 2009. Trước đó cô từng tham gia cuộc thi nhan sắc Người đẹp Sóc Trăng và giành giải nhất. Không chỉ làm "má mì", Mỹ Xuân cũng trực tiếp đi khách với giá 4.000 USD/đêm. Cô sẵn sàng đi với khách đến các thành phố lớn, sang tận Campuchia. Khi bị bắt, Mỹ Xuân cho biết vì nghề người mẫu thù lao không đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi đồng nghiệp ai cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang, khiến Xuân bắt đầu sa ngã, cô chọn đi bán dâm kiếm tiền để "bằng bạn bằng bè". Tuy nhiên, không chỉ bán dâm, cơ quan cảnh sát điều tra còn xác định Mỹ Xuân là 1 trong 3 người cầm đầu đường dây môi giới mại dâm 2.500 USD. Tháng 6/2013, "Hoa hậu Nam Mê Kông 2009" — Mỹ Xuân lĩnh án 30 tháng tù vì tội tham gia môi giới người mẫu, ca sĩ, hoa khôi bán dâm cho đại gia. Nhiều ý kiến cho rằng, việc hoa hậu, người mẫu, diễn viên hay ca sĩ, MC... trong giới showbiz đang dần trở nên phổ biến, thành vấn nạn làm xấu đi bộ mặt showbiz. Kết cục của những người đẹp môi giới, bán dâm đa phần đều rất ê chề. Thế nhưng, vì hám tiền nên vẫn không ít người đẹp sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp lấy vật chất.

