Hà Nam: Phát hiện hơn 6 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Ngày 11/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3 - Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm Trần Duy Đạt, địa chỉ xóm 3, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng do Trần Duy Đạt (SN 1999) làm chủ.

Hơn 6 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có 6.170 kg hàng hóa, gồm: nội tạng động vật, mỡ động vật chưa qua chế biến và dầu mỡ động vật dạng lỏng đã qua chế biến. Tất cả số hàng hóa trên đều có hiện tượng biến sắc, bốc mùi hôi thối nồng nặc được chứa trong các téc nhựa, thùng nhựa chất đống trên sân, không có biện pháp bảo quản, che chắn và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá và Đạt khai nhận đây là thực phẩm thải loại, được thu gom trôi nổi tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh về sơ chế, chế biến để bán ra thị trường.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an Hà Nam đã tiến hành bàn giao vụ hơn 6 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối cho Đội quản lý thị trường số 3 - Cục quản lý thị trường Hà Nam xử lý theo quy định của pháp luật.