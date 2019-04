Hà Nội: Người chết vẫn có tên trong Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm

Theo tìm hiểu của Báo điện tử Kiến Thức, Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội lại có cả tên người đã chết. Cụ thể, trên cổng thông tin điều hành của UBND TP Hà Nội đăng tải Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội (công văn số 1730/QĐ-UBND ký ngày 9/4/2019), trong đó có tên ông Lê Tiến Dũng - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới.

Điều đáng nói, ông Dũng đã từ trần vào cuối năm 2018, trong khi đó, Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội được ký ngày 9/4/2019. Thế nhưng, sau 4 tháng ông Dũng từ trần không hiểu sao Hà Nội vẫn để ông trong danh sách Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội.

Việc người chết vẫn có tên trong Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm Hà Nội thể hiện sự tắc trách trong công tác tổ chức, gây phản cảm với dư luận và cả gia đình người đã khuất.

Ông Lê Tiến Dũng, trước đó là Phó tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới, đã mất nhưng vẫn có tên trong danh sách Ban Chỉ đạo.

Để xác thực thông tin, PV Kiến Thức đã liên hệ với báo Hà Nội Mới, cơ quan này xác nhận việc ông Lê Tiến Dũng - nguyên Phó Tổng Biên tập đã mất vào cuối tháng 12/2018.

Theo tìm hiểu, Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm TP Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Văn Sửu ký ngày 9/4/2019. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch về công tác An toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Ngân sách thành phố bảo đảm và được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên của Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm).

Trưởng Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm TP Hà Nội là Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung.

Phó Ban thường trực gồm ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội.

Trong đó, ông Lê Tiến Dũng - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới (đã từ trần) là ủy viên.

Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, người ký Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội.

Sở Y tế, UBND TP Hà Nội và Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm TP Hà Nội và cá nhân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Văn Sửu người trực tiếp ký văn bản và là Phó ban thường trực sẽ trả lời thế nào về vấn đề người chết vẫn có tên trong Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm?

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.