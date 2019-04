Bộ GD-ĐT và Công an sẽ giải trình kín liên quan gian lận điểm thi

(Kiến Thức) -Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu nhiên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, tuần tới, Ủy ban sẽ cùng với Bộ GD&ĐT, Bộ Công an sẽ có cuộc họp kín để nghe giải trình về những tiêu cực, gian lận trong thi cử.

Trao đổi với báo chí bên lề phiên họp 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 18/4, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu nhiên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, ngày 23/4, Ủy ban này dự kiến sẽ làm việc với Bộ GD&ĐT cùng Bộ Công an liên quan đến những vấn đề tiêu cực, gian lận thi cử tại các tỉnh miền núi phía Bắc (Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình).



"Ủy ban muốn các cơ quan hành pháp giải thích rõ "chuyện gì đang xảy ra", ông Bình nói và cho biết thêm, đây là phiên giải trình kín, vì muốn “các cơ quan này nói hết".

Liên quan đến các vụ gian lận điểm thi tại 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Bộ GD&ĐT cho biết, đến nay, đã có 108 thí sinh thuộc 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình được xác định là được nâng điểm so với điểm thực. Đáng chú ý, đa số thí sinh gian lận, nâng điểm đều nộp hồ sơ vào các trường công an và quân đội. Tính đến 17/4, có 53 học viên trường công an nhân dân bị trả về địa phương do bị phát hiện có gian lận, bao gồm cả 28 trường hợp là thí sinh Hòa Bình.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu nhiên và Nhi đồng Phan Thanh Bình - Ảnh: Quochoi.vn

Điều dư luận quan tâm khi báo chí lần lượt công bố danh sách các thí sinh gian lận cho thấy, đa số đều là con cái hàng loạt cán bộ, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị ở địa phương.

Cụ thể, tại tỉnh Sơn La, kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định khẳng định, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố ban đầu.

Một số cơ quan báo chí công bố danh sách nghề nghiệp và công việc của phụ huynh 21 thí sinh Sơn La được nâng khống điểm thi cho thấy, nhiều người trong số họ nắm giữ các chức vụ quan trọng trong tỉnh.

Theo đó, thí sinh mang số báo danh 14000430 được nâng nhiều điểm nhất, với tổng số điểm nâng là 25. Bố thí sinh này là cán bộ công an tỉnh Sơn La và mẹ là cán bộ trường Tiểu học và THCS Quyết Tâm, TP Sơn La.

Thí sinh mang số báo danh 14001602 có bố là Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La, mẹ là cán bộ UBND tỉnh này. Một vị Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La nữa cũng có con trong danh sách được nâng điểm, đây là thí sinh có số báo danh 14001480. Thí sinh số báo danh 14001279 có bố là Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và mẹ giữ chức Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Sơn La.

Thí sinh mang số báo danh 14001540 có bố là cán bộ công an tỉnh Sơn La, mẹ làm cán bộ văn phòng UBND tỉnh này. Hai thí sinh được nâng ít điểm nhất trong số 21 em là 3 điểm. Trong đó, em mang số báo danh 14001319 là con của Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La.

Thí sinh có số báo danh 14000764 được nâng 23,35 điểm, có bố giữ chức Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sơn La, mẹ làm Trưởng phòng của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La. Thí sinh số báo danh 14000636 được nâng 16,25 điểm, có bố và mẹ đều là cán bộ Bệnh viện Đa khoa Yên Châu. Thí sinh số báo danh 14002571 được nâng 16,15 điểm, có bố công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và mẹ làm giáo viên trường Tiểu học Mường Bú, huyện Mường La.

Hàng loạt vị phụ huynh khác có con trong danh sách thí sinh gian lận điểm thi , đều nắm giữ chức vụ quan trọng ở tỉnh, như: Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; cán bộ công an huyện Quỳnh Nhai; Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai; cán bộ Chi cục Thuế huyện Mai Sơn; Chánh thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh; Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn; Phó Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT Phù Yên; Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Phù Yên; Giám đốc VNPT tỉnh Sơn La; Phó Chánh thanh tra tỉnh Sơn La; Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng TP Sơn La; Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT...

Mới đây, theo Tiền Phong, trong số danh sách 64 trường hợp (63 sinh viên năm 2018, 1 sinh viên năm 2017) được nâng điểm thi THPT Quốc gia tại tỉnh Hoà Bình có sinh viên được nâng 26,45 điểm cho 3 môn; sinh viên khác được nâng 9,25 điểm cho riêng môn Hóa học. Đáng chú ý, phần lớn trong số các trường hợp được nâng điểm là con, em cán bộ hoặc doanh nghiệp công tác tại tỉnh Hòa Bình.

Sở GD&ĐT Sơn La.

Một số trường hợp điển hình như thí sinh B.T.C là cháu ruột của ông Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch UNBD tỉnh Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình; Thí sinh Nguyễn H.H được nâng điểm để đỗ vào một trường công an là con ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng phòng CSGT tỉnh Hòa Bình; Thí sinh Phạm H.H là con ông Phạm Tuấn Linh - Phó Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Hòa Bình; Thí sinh Phạm Q.A có bố là giám đốc một doanh nghiệp, mẹ công tác trong ngành công an; Thí sinh Trần. V.T là con ông Trần Văn Tiệp - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình; Thí sinh Bùi T.T là con một cán bộ lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình; Thí sinh Đỗ H.A là con ông Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình...Ngoài ra, có một số thí sinh khác là con em cán bộ lãnh đạo Sở GTVT, ngành công an… Các thí sinh này đã được nâng điểm ít, nhiều tuỳ trường hợp nhưng hầu hết đều đỗ vào các trường đại học uy tín.

Ngoài Sơn La, tiêu cực trong thi cử ở Hà Giang, Hòa Bình cũng thu hút nhiều sự chú ý. Đặc biệt, việc gian lận điểm thi lần này lại liên quan đến nhiều phụ huynh, đều giữ cương vị lãnh đạo ở các địa phương này. Theo Bộ GD&ĐT, đến nay, đã có 108 thí sinh thuộc 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình được xác định là được nâng điểm so với điểm thực.

Liên quan đến tiêu cực trong thi cử ở các địa phương, các cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 16 bị can do về các tội danh khác nhau liên quan tới vụ gian lận thi cử tại 3 tỉnh thành (Sơn La 8 người; Hòa Bình 3 và Hà Giang 5). Tuy nhiên, dư luận đặt ra câu hỏi về việc xử lý đối với các phụ huynh các thí sinh được nâng/ mua điểm trong kỳ thi vừa qua.