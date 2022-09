Hà Nội: Ngập lụt nghiêm trọng do mưa lũ... di dời 204 hộ dân

Di dời 204 hộ dân



Sáng 10/9, Công an TP Hà Nội cho biết, từ 11h ngày 8/9 lũ rừng từ Hòa Bình đổ về khu vực huyện Chương Mỹ (Hà Nội) càng lúc càng lớn. Lúc 20h10 ngày 8/9, mực nước sông Bùi lên báo động 1 (6,0m), lúc 22h30 lên mức báo động 2 (6,5 m), mực nước đo vào lúc 7h ngày 9/9 là 6.97 m.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ đã nhanh chóng ban hành văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Lực lượng công an giúp di dời các hộ dân.

Ban chỉ huy đã tổ chức trực 24/24h để theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và các sự cố xảy ra để có biện pháp khắc phục kịp thời; tổ chức kiểm tra các điểm ngập úng cục bộ, chỉ đạo tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy.

Ban chỉ huy cũng vận hành hết công suất các trạm bơm, kiểm tra tình hình ngập úng và kịp thời có biện pháp khắc phục; triển khai các phương án phòng, chống lũ rừng ngang theo phương án được phê duyệt, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trên địa bàn huyện.

Theo số liệu thống kê, sáng 9/9, tại huyện Chương Mỹ đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại 8 thôn của 5 xã, thị trấn gồm: Mỹ Lương, Hữu Văn, Thủy Xuân Tiên, Tốt Động và Xuân Mai. Đường giao thông nông thôn bị ngập khoảng 2400 m; 204 hộ dân phải dời đi.

Công an xã Hữu Văn, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ cùng lực lượng thanh niên xung kích đã hỗ trợ nhân dân di dời tài sản cho các thôn có nguy cơ ngập và khẩn trương đắp chống tràn đê Bùi 2. Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng tình hình thiên tai, tích cực hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng do mưa lớn gây ra.

Nguyên nhân khiến ngoại thành Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội sáng 10/9 cho biết, mưa lớn trong ngày 8 - 9/9 đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại một số nơi ở ngoại thành Hà Nội. Đặc biệt tại huyện Chương Mỹ, mưa đã gây ngập cục bộ tại 14 thôn thuộc 9 xã, thị trấn, nhà dân của ít nhất 312 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu bị ngập từ 0,5 - 1m.

Cũng tại huyện Chương Mỹ, thống kê sơ bộ có hơn 442ha diện tích canh tác nông nghiệp bị ngập úng, cùng gần 29.000 gia súc, gia cầm bị chết. Huyện Chương Mỹ đã phải huy động hơn 800 người thuộc các lực lượng, cùng Nhân dân bảo vệ, chống tràn và vỡ đê Bùi 2, đê Đồng Trối để bảo vệ vùng dân cư phía trong đê…

Bên cạnh thiệt hại trên địa bàn huyện Chương Mỹ, mưa lớn 2 ngày qua đã khiến tổng số hơn 4.500ha cây trồng tại các quận, huyện khác như: Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông, Thanh Oai, Mỹ Đức… bị ảnh hưởng. Trạm bơm Đốc Tín, cống Gốc Gạo và cống Chùa thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy cũng bị hư hỏng do mưa lớn.

Mưa lũ đổ về gây ngập lụt nặng nề tại nhiều xã của huyện Chương Mỹ

Trước đó, huyện Ứng Hòa cũng đã có báo cáo về 2 sự cố sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn. Cụ thể là mái thượng lưu đê tả Đáy từ K59+205 đến K59+225 thuộc xã Sơn Công và đoạn từ K47+885 đến K47+930 thuộc xã Viên Nội. Cung sạt dài hàng chục mét và sâu từ 0,7 - 1,6m. Diễn biến sạt lở vẫn còn rất đáng lo ngại.

Liên quan đến nguyên nhân gây ngập úng những ngày qua tại khu vực ngoại thành, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Nội đánh giá một phần là do lượng mưa lớn khu vực Hòa Bình (phần diện tích thuộc lưu vực sông Tích, Bùi, Mỹ Hà) trong thời gian ngắn, đã dồn về các sông thuộc địa bàn TP và khiến mực nước sông lên rất nhanh.

“Mực nước sông Tích, sông Bùi, sông Mỹ Hà lên rất nhanh trong thời gian ngắn, từ mức dưới báo động I trong đêm ngày 8/9 đã lên xấp xỉ báo động III. Biên độ lũ lên cao tới 3m chỉ trong khoảng 21 giờ đồng hồ và nhanh chóng khiến nhiều khu vực ven sông bị ngập lụt…” - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Phạm Quang Đông cho biết.

Ngày 10/9, các doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội tiếp tục vận hành 57 trạm bơm, tập trung tiêu thoát nước tại các địa bàn hiện đang bị ngập úng, đặc biệt là thuộc huyện Chương Mỹ. Các địa phương cũng đã huy động lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do ngập lụt, dần ổn định cuộc sống.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Nội đề nghị các huyện thuộc lưu vực sông Tích, sông Bùi, sông Mỹ Hà tiếp tục triển khai chống lũ rừng ngang theo phương án được phê duyệt. Rà soát phương án sơ tán người dân trong trường hợp lũ lên. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra đối với hệ thống đê điều…

