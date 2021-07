Đà Lạt tan hoang sau trận mưa, netizen nhìn mà xót xa

Mới đây, bài đăng chia sẻ về Đà Lạt sau cơn mưa lớn chiều nay (4/7) xuất hiện ở Group du lịch Đà Lạt trên Facebook đã thu hút đông đảo sự chú ý của netizen. Nhiều đoạn đường nổi tiếng của thành phố du lịch Đà Lạt được lực lượng chức năng căng dây, không cho đi lại vì sạt lở quá nguy hiểm. Nhiều du khách đang có mặt trên Đà Lạt lúc này cũng phản ánh tình trạng mưa to kéo dài, nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng sạt lở, không an toàn khi lưu thông trên đường. Nhiều Fanpage lớn cũng nhanh chóng đăng tải lại khoảnh khắc Đà Lạt mưa lũ, thu hút tới hàng trăm lượt chia sẻ. Theo chia sẻ của một số bạn trẻ đang sinh sống tại Đà Lạt cho biết mấy ngày nay vùng đất cao nguyên này có mưa lớn. Cũng do mưa lớn nên nhiều người bị kẹt lại trên đường, phải tìm chỗ ẩn nấp vì sợ sạt lở. Giai đoạn nửa cuối năm luôn là thời điểm thành phố Đà Lạt mưa nhiều nhất. Đặc biệt, tháng 7 hiện tại được xem là bắt đầu mùa mưa đỉnh điểm tại Đà Lạt. Cách đây chưa lâu, Đà Lạt cũng từng chứng kiến cảnh ngập lụt kinh hoàng. Chứng kiến cảnh Đà Lạt tan hoang, nhiều netizen không khỏi tiếc nuối. "Còn đâu nữa Đà Lạt mông mơ của tui", "Nhìn mà tội Đà Lạt quá, hết ngập rác rồi lại ngập nước. Con người và thiên nhiên hết yêu vùng đất này rùi" hay "Nhìn Đà Lạt thế này mà xót xa quá"... là những bình luận mà dân mạng để lại.

Mới đây, bài đăng chia sẻ về Đà Lạt sau cơn mưa lớn chiều nay (4/7) xuất hiện ở Group du lịch Đà Lạt trên Facebook đã thu hút đông đảo sự chú ý của netizen. Nhiều đoạn đường nổi tiếng của thành phố du lịch Đà Lạt được lực lượng chức năng căng dây, không cho đi lại vì sạt lở quá nguy hiểm. Nhiều du khách đang có mặt trên Đà Lạt lúc này cũng phản ánh tình trạng mưa to kéo dài, nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng sạt lở, không an toàn khi lưu thông trên đường. Nhiều Fanpage lớn cũng nhanh chóng đăng tải lại khoảnh khắc Đà Lạt mưa lũ , thu hút tới hàng trăm lượt chia sẻ. Theo chia sẻ của một số bạn trẻ đang sinh sống tại Đà Lạt cho biết mấy ngày nay vùng đất cao nguyên này có mưa lớn. Cũng do mưa lớn nên nhiều người bị kẹt lại trên đường, phải tìm chỗ ẩn nấp vì sợ sạt lở. Giai đoạn nửa cuối năm luôn là thời điểm thành phố Đà Lạt mưa nhiều nhất. Đặc biệt, tháng 7 hiện tại được xem là bắt đầu mùa mưa đỉnh điểm tại Đà Lạt. Cách đây chưa lâu, Đà Lạt cũng từng chứng kiến cảnh ngập lụt kinh hoàng. Chứng kiến cảnh Đà Lạt tan hoang, nhiều netizen không khỏi tiếc nuối. "Còn đâu nữa Đà Lạt mông mơ của tui", "Nhìn mà tội Đà Lạt quá, hết ngập rác rồi lại ngập nước. Con người và thiên nhiên hết yêu vùng đất này rùi" hay "Nhìn Đà Lạt thế này mà xót xa quá"... là những bình luận mà dân mạng để lại.