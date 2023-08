Hà Nội: Lập nhóm trên facebook rủ nhau đua xe trái phép, bốc đầu

Ngày 2/8, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 29/7, Công an huyện Chương Mỹ đã bắt giữ 5 đối tượng, 3 xe máy; ngày 30/7, bắt giữ 11 đối tượng và 9 xe máy. Các đối tượng này có độ tuổi từ 15 đến 19, đặc biệt có cháu chỉ mới 12 tuổi. Hộ khẩu thường trú của các đối tượng tập trung tại các xã Ngọc Hòa, Tiên Phương, Phú Nghĩa, Đại Yên, Lam Điền và thị trấn Chúc Sơn. Một số đối tượng khác có hộ khẩu thường trú tại địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Đông và huyện Thanh Oai. Đáng nói, trong số các đối tượng đang độ tuổi học sinh thì có 6 cháu đã bỏ học vì đua xe, gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại cơ quan quan Công an.

Qua đấu tranh làm rõ, các đối tượng khai nhận đã lập nhóm Facebook để mời nhau vào huyện Chương Mỹ đua xe. Hiện Công an huyện Chương Mỹ đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng này.

Được biết, trong thời gian gần đây, trên tuyến đường QL6, từ đoạn Siêu thị Lan Chi thuộc thị trấn Chúc Sơn đến Chợ Cống thuộc xã Ngọc Hòa, Tiên Phương, xảy ra tình trạng một số thanh thiếu niên tụ tập đông người, tổ chức đi xe mô tô tốc độ cao, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng “ bốc đầu xe ”... gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân tham gia giao thông. Vào khoảng thời gian từ 20h30 đến 23h hàng ngày, nhiều đối tượng còn mang theo hung khí bằng kim loại, kéo lê dưới mặt đường để phát ra âm thanh và tia lửa, gây mất an ninh trật tự.

Để tiếp tục phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, kiềm chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra, Công an huyện Chương Mỹ đề nghị mọi người khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật An toàn giao thông đường bộ, các quy định về điều kiện khi tham gia giao thông, nghiêm cấm các hành vi tụ tập đông người, tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe và cổ vũ đua xe.

Đối với các hộ gia đình, Công an huyện khuyến cáo phụ huynh không để các cháu sử dụng xe mô tô, xe gắn máy đi chơi đêm không rõ mục đích, dễ tạo điều kiện để các cháu tụ tập, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép...

Trong thời gian tới, Công an huyện Chương Mỹ xác minh làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.