Đường đua đẹp lung linh... bao giờ giải F1 Việt Nam bắt đầu?

Như đã biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chặng đua F1 Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 5/4/2020 đã bị hoãn vô thời hạn. Nhưng mới đây, tin vui đã lại đến với NHM đam mê tốc độ khi tia hy vọng nhen nhóm lên viễn cảnh chặng đua F1 Việt Nam sẽ được thực hiện được phát đi từ Chủ tịch Ủy ban y tế của Liên đoàn Xe hơi thế giới (FIA) Gerard Saillant Trả lời truyền hình Sky Sports, ông Gerard Saillant cho biết các chặng đua vẫn cần có mức cảnh báo để có thể quyết định dừng tổ chức. Lịch dự kiến chặng đua mở màn mùa giải 2020 vào ngày 15/3 tại Úc đã bị hủy sau khi một nhân viên của đội đua McLaren dương tính với COVID-19. Cụ thể ông Gerard Saillant nói: "Tôi nghĩ rằng tình hình khá khác nhau giữa chặng đua Melbourne (Úc) và Áo. Tình hình về dịch COVID-19 khá khác nhau. Có thể phòng ngừa và lường trước rất nhiều thứ. Nếu chúng ta có một trường hợp dương tính, hoặc thậm chí là 10 trường hợp vẫn có thể kiếm soát tốt với một lộ trình đặc biệt cho trường hợp này.". Bên cạnh đó, người đứng đầu Ủy ban y tế FIA nhấn mạnh: "Chúng tôi phải cố gắng dự đoán rằng, để biết đường ranh giới màu đỏ nằm ở đâu khiến các chặng đua không thể tiếp tục. Nhưng tôi nghĩ bây giờ nó không phải là vấn đề đối với chúng tôi”. Cũng trong thời gian vừa qua, công ty F1 cũng ra thông báo sẽ có thể tái khởi động chặng đua phía sau cánh cửa đóng kín ở Áo vào đầu tháng 7, với các đội bay trên các chuyến bay riêng, được kiểm tra thường xuyên và cách ly với người dân địa phương. Chưa hết, các đội đua cũng sẽ được giữ tách biệt với nhau và nhân viên phải tạo khoảng cách ở mức tối thiểu, không có nhà tài trợ hoặc khách được phép tham dự. Chính những thông tin trên từ BTC F1 thế giới càng tăng thêm hy vọng cho sự trở lại của chặng đua F1 Việt Nam sẽ có cơ hội ra mắt với NHM đất nước hình chữ S. Theo F1 thế giới, chặng tại Việt Nam là 1 trong 10 chặng mùa giải năm 2020 bị hủy hoặc hoãn do dịch COVID-19. Trước đó, người đứng đầu Ban tổ chức F1 Chase Carey khẳng định vẫn tin tưởng với kế hoạch bắt đầu mùa giải năm nay tại châu Âu vào các tháng 7, 8 và 9 với chặng đua đầu tiên dự kiến được thực hiện ở Áo từ ngày 3 - 5/7. Các chặng đua tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ trong các tháng 9, 10, 11, với tổng thể khoảng từ 15 - 18 chặng đua (mùa giải 2020 có 22 chặng). Đường đua F1 tại Việt Nam được xây dựng trên tổng diện tích 88 ha trong khuôn viên khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua các phố: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ… với tổng chiều dài 5,607 km, gồm 22 góc cua, được đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, khắt khe. Theo thông báo từ Ban tổ chức Vietnam Grand Prix, đường đua F1 Hà Nội đã hoàn tất thi công toàn bộ 5.607 km đường đua và các hạng mục cố định đi kèm sau hơn 11 tháng thi công. Mời quý độc giả xem video: Lái thử đường đua F1 Mỹ Đình Hà Nội, Việt Nam trên khoang giả lập xe đua công thức 1 - Nguồn: Youtube

Như đã biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chặng đua F1 Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 5/4/2020 đã bị hoãn vô thời hạn. Nhưng mới đây, tin vui đã lại đến với NHM đam mê tốc độ khi tia hy vọng nhen nhóm lên viễn cảnh chặng đua F1 Việt Nam sẽ được thực hiện được phát đi từ Chủ tịch Ủy ban y tế của Liên đoàn Xe hơi thế giới (FIA) Gerard Saillant Trả lời truyền hình Sky Sports, ông Gerard Saillant cho biết các chặng đua vẫn cần có mức cảnh báo để có thể quyết định dừng tổ chức. Lịch dự kiến chặng đua mở màn mùa giải 2020 vào ngày 15/3 tại Úc đã bị hủy sau khi một nhân viên của đội đua McLaren dương tính với COVID-19. Cụ thể ông Gerard Saillant nói: "Tôi nghĩ rằng tình hình khá khác nhau giữa chặng đua Melbourne (Úc) và Áo. Tình hình về dịch COVID-19 khá khác nhau. Có thể phòng ngừa và lường trước rất nhiều thứ. Nếu chúng ta có một trường hợp dương tính, hoặc thậm chí là 10 trường hợp vẫn có thể kiếm soát tốt với một lộ trình đặc biệt cho trường hợp này.". Bên cạnh đó, người đứng đầu Ủy ban y tế FIA nhấn mạnh: "Chúng tôi phải cố gắng dự đoán rằng, để biết đường ranh giới màu đỏ nằm ở đâu khiến các chặng đua không thể tiếp tục. Nhưng tôi nghĩ bây giờ nó không phải là vấn đề đối với chúng tôi”. Cũng trong thời gian vừa qua, công ty F1 cũng ra thông báo sẽ có thể tái khởi động chặng đua phía sau cánh cửa đóng kín ở Áo vào đầu tháng 7, với các đội bay trên các chuyến bay riêng, được kiểm tra thường xuyên và cách ly với người dân địa phương. Chưa hết, các đội đua cũng sẽ được giữ tách biệt với nhau và nhân viên phải tạo khoảng cách ở mức tối thiểu, không có nhà tài trợ hoặc khách được phép tham dự. Chính những thông tin trên từ BTC F1 thế giới càng tăng thêm hy vọng cho sự trở lại của chặng đua F1 Việt Nam sẽ có cơ hội ra mắt với NHM đất nước hình chữ S. Theo F1 thế giới, chặng tại Việt Nam là 1 trong 10 chặng mùa giải năm 2020 bị hủy hoặc hoãn do dịch COVID-19. Trước đó, người đứng đầu Ban tổ chức F1 Chase Carey khẳng định vẫn tin tưởng với kế hoạch bắt đầu mùa giải năm nay tại châu Âu vào các tháng 7, 8 và 9 với chặng đua đầu tiên dự kiến được thực hiện ở Áo từ ngày 3 - 5/7. Các chặng đua tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ trong các tháng 9, 10, 11, với tổng thể khoảng từ 15 - 18 chặng đua (mùa giải 2020 có 22 chặng). Đường đua F1 tại Việt Nam được xây dựng trên tổng diện tích 88 ha trong khuôn viên khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua các phố: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ… với tổng chiều dài 5,607 km, gồm 22 góc cua, được đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, khắt khe. Theo thông báo từ Ban tổ chức Vietnam Grand Prix, đường đua F1 Hà Nội đã hoàn tất thi công toàn bộ 5.607 km đường đua và các hạng mục cố định đi kèm sau hơn 11 tháng thi công. Mời quý độc giả xem video: Lái thử đường đua F1 Mỹ Đình Hà Nội, Việt Nam trên khoang giả lập xe đua công thức 1 - Nguồn: Youtube