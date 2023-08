Tuyên Quang: Bắt “nữ quái” tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 16/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Âu Thị Mạnh (SN 1984, trú tại thôn 17, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Mạnh.

Theo điều tra, khoảng tháng 7/2020, Âu Thị Mạnh đã rủ rê, lôi kéo và tổ chức cho 3 công dân trên địa bàn xã Kim Phú và một số công dân trên địa bàn TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang vượt biên giới sang Trung Quốc làm thuê. Bản thân Mạnh cũng trực tiếp đưa những người trên xuất cảnh trái phép.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, đến đầu năm 2023, số người được Mạnh đưa xuất cảnh trái phép mới trở về địa phương. Thông qua công tác nắm tình hình xuất cảnh, nhập cảnh của công dân, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã có văn bản đề nghị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh điều tra làm rõ hành vi của Âu Thị Mạnh và các đối tượng liên quan.