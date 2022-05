Hành trình phá án: Bé trai 2 tuổi và cuộc truy tìm kẻ bắt cóc bí ẩn

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h30 ngày 21/8/2020, anh H. như mọi khi đưa cậu con trai 2 tuổi đến công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh) chơi. Chiều muộn, thời tiết mát mẻ nên nơi này khá đông người. Thấy cậu con trai đang mải mê theo những chiếc xích đu, anh H. rảo chân ra khu bán hàng để mua chai nước. Vài phút sau, anh H. hồ hởi đi vào thì không thấy Gia B đâu nữa. Nghĩ con mải nên đi lẫn vào đâu đó, anh H chạy khắp công viên kiếm tìm. Thế nhưng, dù có hỏi han tất thảy mọi người, "lục lọi" hết những khi vực "khả nghi", anh H cũng chẳng thấy con trai đâu. Lúc này, trong lòng người cha ấy bùng lên nỗi hoang mang cực độ. Thông tin về việc cháu bé mới 2 tuổi đột nhiên biến mất đầy bí ẩn khi đi chơi với bố tại công viên lập tức được báo về Công an TP Bắc Ninh. Một lực lượng lớn Công an địa bàn, cảnh sát cơ động, thậm chí cả chó nghiệp vụ đã được huy động tìm kiếm cháu Gia B. Suốt đêm 21/8, không chỉ lực lượng Công an, người nhà nạn nhân mà rất nhiều người dân tốt bụng cũng đốt đuốc, lật từng khóm cây, soi từng mép nước tại khu vực công viên Nguyễn Văn Cừ với hi vọng tìm ra cháu B. Tới gần sáng, cuộc truy tìm cháu bé 2 tuổi đã không mang lại kết quả. Cháu B. dường như đã biến mất mà chẳng để lại bất cứ manh mối nào. Sự việc trở nên nghiêm trọng và gây ra tâm lý hoang mang cho người dân xung quanh. Sau khi đánh giá toàn bộ sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã cử phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành điều tra, truy tìm tung tích bé Gia B. Lúc này, các điều tra viên nhận định, đây là vụ án có dấu hiệu của việc bắt cóc. Thế nhưng, ai bắt cóc, vì mục đích gì thì hoàn toàn mù mờ. Qua tìm hiểu các mối quan hệ xã hội, làm ăn, thậm chí tình ái của gia đình cháu B, các điều tra viên cho rằng đó không phải là nguyên nhân dẫn tới việc cháu B. đột ngột biến mất. Nhiều tổ trinh sát được cử đi "điểm danh" hàng trăm đối tượng tiền án, tiền sự, ma túy, đặc biệt là nhóm đối tượng có tiền án về hành vi bắt cóc, mua bán người. Tuy nhiên, tất cả những gì thu thập được chỉ là con số không. Thời điểm này, tổ công tác có nhiệm vụ rà soát toàn bộ camera an ninh ở khu vực công viên Nguyễn Văn Cừ và các tuyến phố khác đã phát hiện ra một hình ảnh khả nghi. Theo đó, vào khoảng thời gian anh H. đi mua nước, có 1 người phụ nữ dáng mập mạp tiếp cận cháu B. Sau đó ít phút, người này đã lên xe máy rời đi cùng cháu B. Hình ảnh đã có, tuy nhiên chất lượng thấp nên cơ quan công an không thể xác định được khuôn mặt, thậm chí biển số chiếc xe nói trên. Tiếp tục rà soát thêm nhiều tuyến phố, tại khu vực cầu Bảo Sơn thì người phụ nữ này "mất dấu". Các điều tra viên nhận định, chắc chắn, người phụ nữ này phải cư trú ở khu vực bên kia cầu. Tuy nhiên, đây là một thách thức lớn. Phía bên kia cầu Bảo Sơn là khu vực tập trung rất đông công nhân thuê trọ. Nếu mở một cuộc kiểm tra thì sẽ tốn nhiều thời gian, trong khi vụ án lại cần phải chạy đua để nhanh chóng tìm ra cháu Gia B. Trong khi việc xác minh về người phụ nữ bí ẩn vẫn chưa có kết quả thì Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được thông tin của người dân cung cấp. Theo đó, qua mô tả của Công an, một người dân đã nhận ra tại khu vực nhà trọ thuộc phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh) có 1 người phụ nữ với nhiều đặc điểm trùng khớp. Tiếp cận địa chỉ mà người dân cung cấp, các trinh sát biết được người phụ nữ này đã rời nhà từ sáng sớm, đi đâu không rõ. Thế nhưng, hàng xóm cho hay, vào tối 21/8/2020, người này có đem theo 1 bé trai về và nói đó là con mình. Những thông tin này giúp các điều tra viên mở ra một nút thắt lớn của vụ án. Tiến hành khám xét phòng trọ, người nhà cháu bé đã xác nhận có 1 bộ quần áo mà cháu Gia B. mặc hôm mất tích. Nghi phạm bắt cóc cháu Gia B. được xác định là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi). Thu làm công nhân và thuê nhà tại phường Khắc Niệm. Theo thông tin sợ bộ, người phụ nữ này quê tại Cao Bằng, thế nhưng hàng xóm cho hay, Thu tâm sự từng có thời gian sống tại Tuyên Quang. Điều này là trùng khớp với việc các trinh sát thu được hình ảnh xe máy Thu sử dụng có biển kiểm soát tỉnh Tuyên Quang. Việc Thu bắt cóc cháu B. rồi bỏ đi từ rất sớm đã đặt ra nhiều giả thuyết. Đầu tiên có thể đối tượng muốn bán cháu qua biên giới, thứ hai, có thể đối tượng có mục đích khác. Công an tỉnh Bắc Ninh lập tức liên hệ với Công an các tỉnh biên giới phía Bắc, đề nghị hỗ trợ rà soát, ngăn chặn đối tượng Thu bán cháu B. qua nước bạn. Lúc này, chiếc xe máy Thu sử dụng cũng được xác định là của anh Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang). Anh Bằng vốn có quan hệ yêu đương với Thu. Nhận định, rất có thể Thu đưa cháu B. về Tuyên Quang, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang, Cục cảnh sát Hình sư – Bộ Công an đã tiến hành rà soát. Sau khi phát hiện Thu có đem một cháu bé có hình dáng giống cháu B. đến ở nhà anh Bằng, lực lượng Công an đã bí mật ập vào bắt giữ, giải cứu an toàn cháu Gia B. Tại cơ quan Công an, Thu khai nhận đã nảy sinh ý định bắt cóc một cháu bé trai để đem về nói với Bằng đấy là con của hai người, với mục đích được cưới. Chiều 21/8/2020, Thu đi ra khu vực công viên Nguyễn Văn Cừ thì phát hiện cháu Gia B. đang chơi một mình. Thu lại gần làm quen, mua đồ chơi cho cháu rồi bế Gia B. lên xe, đi thẳng về phòng trọ. Đến 7h sáng 22/8/2020, Thu lấy xe máy đưa cháu Gia B. về Hà Nội và ngược lên Tuyên Quang ở nhà người yêu cho tới khi bị bắt. Sau này, tại phiên tòa xét xử vụ án, xét tính chất nghiêm trọng trong hành vi của Thu, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt người phụ nữ này 5 năm tù.

