Hà Nội giãn cách, nam thanh niên rình rập ngoài đường cướp điện thoại

Do tình hình dịch bệnh, người dân không đi ra ngoài, đường vắng nên đối tượng nhắm vào người đi đường đang sử dụng điện thoại, để lộ nhiều sơ hở để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh bắt, tạm giữ đối tượng Đỗ Văn Tường (SN 1983, trú tại Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 25/8, chị Lê Thị P (SN 2000, trú tại Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội) đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo về việc ngày 19/5, bị một đối tượng cướp giật chiếc điện thoại di động kiểu dáng Iphone XSMax tại số 114 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã phối hợp với Công an phường Phúc Diễn tiến hành xác minh, rà soát trên địa bàn phường, xác định Đỗ Văn Tường là đối tượng có đặc điểm và sử dụng phương tiện giống các đặc điểm mà bị hại mô tả nên đã mời Tường đến trụ sở Công an làm việc.

Đối tượng Tượng được đưa đi thực nghiệm hiện trường vụ cướp.

Qua điều tra xác định, Tường là đối tượng có 3 tiền án, 2 tiền sự trong đó có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Đối tượng vừa mới ra tù, không có việc làm ổn định và nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Do tình hình dịch bệnh, người dân không đi ra ngoài, đường vắng nên đối tượng nhắm vào người đi đường đang sử dụng điện thoại, để lộ nhiều sơ hở để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Tường khai nhận, khoảng 21h45 ngày 19/8, khi điều khiển xe máy đi từ Minh Khai đến trường Đại học Tài nguyên Môi trường, (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) thì phát hiện chị Lê Thị P. đi xe đạp điện, một tay đang nghe điện thoại nói chuyện. Tường điều khiển xe máy áp sát từ phía sau giật chiếc điện thoại trên tay chị P. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi cướp giật tài sản, Tường đã mang đi phá khóa và cất giấu ở nhà chờ có cơ hội để mang đi bán. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Đỗ Văn Tường còn khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc Iphone 8 Plu s màu vàng tại cổng chợ Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Nữ công nhân vệ sinh môi trường bị cướp xe