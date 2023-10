Hà Nội: Giả danh công an gọi điện uy hiếp, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Ngày 12/10. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định truy nã Nguyễn Ngọc Dương (SN 1999; trú tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Dương và quyết đinh truy nã.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Dương và đồng bọn sử dụng chứng minh nhân dân giả để đăng ký tài khoản ngân hàng. Sau đó, tiền do lừa đảo mà có sẽ được chuyển vào các tài khoản này rồi được rút ra hoặc chuyển sang các tài khoản khác.

Trong khoảng thời gian tháng 10 và tháng 11/2020, cơ quan Công an xác định các đối tượng lừa đảo đã dùng thủ đoạn giả danh Cơ quan công an, gọi điện thoại uy hiếp bị hại chuyển tiền. Theo đó, số tiền 725 triệu đồng đã được chuyển vào các tài khoản do Nguyễn Ngọc Dương và đồng bọn lập ra.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Dương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Dương .

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0.902.222.719), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113, hoặc cung cấp thông tin Công an thành phố Hà Nội. Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.