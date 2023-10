Thái Bình: Đăng facebook lừa bán vé show BlackPink, nam thanh niên bị bắt

Ngày 12/10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Xuân Bách (26 tuổi, trú tại xã Minh Phú, huyện Đông Hưng) để điều tra nghi vấn lừa bán vé show BlackPink. Bị can Lê Xuân Bách bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Lê Xuân Bách.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự phát hiện từ năm 2020 đến nay có một tài khoản facebook mang tên "Bách Lê Xuân" thường xuyên đăng tải các nội dung liên quan đến việc "tăng theo dõi, tăng đơn hàng, quảng cáo cho các facebook có hoạt động kinh doanh online" và đăng tải nhiều hình ảnh liên quan đến việc quảng cáo để lấy lòng tin của bị hại.

Từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 7/2023, facebook này còn đăng tải nhiều bài viết liên quan đến việc bán vé vào xem show Born Pink của ban nhạc BlackPink. Đã có nhiều người sau khi chuyển tiền mua vé thì Bách chặn mọi liên lạc, chiếm đoạt số tiền mà không cung cấp vé cho họ.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Xuân Bách khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn từ nhiều nạn nhân "sập bẫy" mua vé xem show của BlackPink. Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, Lê Xuân Bách đã tiêu xài vào mục đích cá nhân.