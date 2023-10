Triệt phá đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn

Ngày 12/10, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại nhiều khu du lịch VIP để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng. Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 người trong đường dây này gồm: Trần Hà Mi (27 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh); T.T.N. (26 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu) và N.T.H. (27 tuổi, trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Cả ba bị can trên bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Hà Mi tại cơ quan Công an.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 4/2023 đến nay, các bị can trên đã thông qua ứng dụng Telegram thỏa thuận với một nghi phạm có tên là "Sam" (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để cùng nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo đại lý nhận đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch nghỉ dưỡng…

Theo thỏa thuận phân công nhiệm vụ, Sam sẽ cung cấp cho Mi, N. và H. các tài khoản Facebook có hàng nghìn người theo dõi để đăng bài quảng cáo bán tour du lịch, vé máy bay… Sam cũng cung cấp các tài khoản ngân hàng không chính chủ cho ba bị can để nhận tiền lừa đảo của các bị hại. Sau khi có khách hàng liên hệ, nhóm nghi phạm sẽ dùng Facebook, Zalo để nhắn tin, thỏa thuận về số lượng phòng, số lượng vé máy bay, số tiền phải trả.

Đáng chú ý, các bị can còn lợi dụng chính sách trong thời gian 24 giờ không phải chuyển trả tiền để truy cập trang booking.com đặt phòng khách sạn và truy cập trang web của các hãng hàng không đặt vé máy bay. Sau khi có mã đặt phòng, mã đặt vé máy bay, nhóm này gửi cho khách hàng để tạo niềm tin và yêu cầu họ chuyển trả tiền đến các tài khoản ngân hàng không chính chủ rồi chiếm đoạt.

Sau các phi vụ lừa đảo thành công, nhóm nghi phạm sẽ chặn liên lạc bằng cách xóa kết bạn Facebook, Zalo với khách hàng rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển trả mua tour du lịch. Cục Cảnh sát hình sự cho biết với thủ đoạn như trên, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm cả nước. Phần lớn là các khách hàng có nhu cầu mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại các khu du lịch VIP, trong đó có Vinpearl.

Số tiền lừa đảo của các bị hại được thỏa thuận ăn chia theo tỉ lệ, ba bị can hưởng 75%, còn đối tượng Sam hưởng 25%. Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo này.