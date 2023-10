Hà Nội: Bắt nhóm thanh, thiếu niên chuyên đi cướp tài sản trong đêm

Ngày 12/10, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Hà Sỹ T. (SN 2008), Trần Gia K. (SN 2008) cùng ở huyện Thường Tín và Trần Duy K. (SN 2005, ở quận Đống Đa), Nguyễn Duy K. (SN 2006, ở quận Thanh Xuân), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 8/10, Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của anh D. là sinh viên Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn về việc bị 4 đối tượng đi 2 xe máy cầm dao chém, dùng tay chân đánh và cướp 1 xe máy trên đường Tố Hữu. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã tổ chức lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tổ chức các hoạt động điều tra, truy xét.

Đến 10h30 ngày 9/10, lực lượng công an đã xác định danh tính nhóm đối tượng trên, kịp thời bắt giữ, thu tang vật và đưa nhóm cướp về trụ sở công an để giải quyết. Ban đầu, các đối tượng khai nhận do chơi bời lêu lổng nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường vào ban đêm. Các đối tượng chuẩn bị hung khí là dao nhọn, lang thang trên đường phố để săn tìm “con mồi”.

Nếu phát hiện mục tiêu gây án, các đối tượng sẽ dùng dao chém, khống chế cướp tài sản là xe máy, tiền, điện thoại... Sau khi gây án, các đối tượng chạy vòng vèo qua các tuyến đường lớn và trốn sang địa bàn ngoại thành hoặc tỉnh khác... Nhóm đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn tại nơi ở của Nguyễn Duy K.

Hiện vụ bắt nhóm thanh, thiếu niên chuyên đi cướp tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.