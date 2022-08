Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn dịp nghỉ lễ 2/9

Thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL, UBND Thành phố Hà Nội về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 2/9, mới đây Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc các nội dung, trong đó nhấn mạnh nghiêm chỉnh chấp hành việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, nghiêm cấm việc thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi, chèo kéo, nài ép khách du lịch.

Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động du lịch kỳ nghỉ lễ.

Cụ thể, với các khu điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống mua sắm, cần tăng cường tuyên truyền đến khách du lịch trong việc đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Tăng cường rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ, an toàn trong các hoạt động du lịch: an toàn thực phẩm; đảm bảo vệ sinh, môi trường; đảm bảo công tác an toàn về PCCC tại đơn vị; nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch thuộc phạm vi, lĩnh vực kinh doanh của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến quảng bá điểm đến sau khi mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các khu, điểm tham quan du lịch phối họp với chính quyền địa phương và các các cơ quan chức năng tổ chức rà soát, lắp đặt biển chỉ dẫn, phân luồng giao thông đảm bảo an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận các khu, điếm tham quan du lịch; đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; nghiêm cấm các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch. Yêu cầu các khu, điểm tham quan du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nghiêm chỉnh chấp hành việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, nghiêm cấm việc thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi, chèo kéo, nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng xử văn minh tại các khu điểm, điểm tham quan du lịch, thiết lập đường dây nóng tại các khu, điểm du lịch, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch sử dụng dịch vụ trong phạm vi do đơn vị quản lý.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành theo đúng quy định của Luật Du lịch 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. Nghiêm cấm việc lợi dụng các chương trình trình kích cầu, khuyến mại du lịch nhưng chất lượng dịch vụ kém, có hành vi trục lợi, ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, phương tiện thủy nội địa cần tổ chức việc rà soát, kiểm tra chất lượng phương tiện và người điều khiển phương tiện, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông trong vận chuyển khách du lịch theo quy định của pháp luật.

Sở Du lịch cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình đón khách du lịch trong nước và quốc tế dịp nghỉ lễ 02/9/2022 với các nội dung về: số liệu khách, các hoạt động chào mừng, các hình thức khuyến mại, công suất sử dụng buồng phòng (đối với các cơ sở lưu trú du lịch) gửi về Sở trong ngày 3/9/2022.

Sở Du lịch Hà Nội cũng công khai số đường dây nóng 1800556896 để tiếp nhận phản ánh liên quan đến các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.