Hà Nội: Công an xác minh vụ người nước ngoài sàm sỡ cư dân trong thang máy

Ngày 20.5, theo thông báo của Ban Quản lý khu chung cư Imperia Garden-Aden (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), ghi nhận sự việc cư dân là khách thuê người nước ngoài (Châu Á) hiện đang cư trú tại toà tháp B có hành vi không đúng mực, sàm sỡ cư dân trong thang máy B08 chiều 19.5.

Ban Quản lý toà nhà đã ngay lập tức kiểm tra camera và ghi nhận lại dữ liệu. Bên cạnh đó, Ban Quản lý tòa nhà đã thông báo cho Công an phường Thanh Xuân Trung và hướng dẫn cư dân trình báo thông tin theo đúng thủ tục tại cơ quan công an để bắt đầu điều tra chính thức.

Chung cư Imperia Garden (Thanh Xuân, Hà Nội) - được cho là xảy ra vụ người nước ngoài sàm sỡ cư dân trong thang máy. Ảnh PV.

Ngay sau khi nhận được thông tin của Ban Quản lý toà nhà và người phản ánh, công an phường và Công an quận Thanh Xuân đã có mặt tại Khu chung cư xảy ra sự việc để tiến hành điều tra, xác minh dưới sự phối hợp của Ban quản lý tòa nhà.

Các dữ liệu đã được chuyển cho Cơ quan công an để thúc đẩy quá trình điều tra nhanh chóng. Bên cạnh đó, qua hệ thống dữ liệu, Ban Quản lý toà nhà đã khoanh vùng được căn hộ của cư dân vi phạm, bố trí nhân viên An ninh kiểm tra, theo dõi đối tượng.

Ngoài ra, để đề phòng cho các rủi ro có thể xảy đến từ hệ lụy cho thuê căn hộ mà không thực hiện đầy đủ trách nhiệm thông tin từ chủ hộ, nếu xảy ra các sự cố bên ngoài căn hộ ảnh hưởng đến cư dân sinh sống tại Khu chung cư, đặc biệt các sự cố an ninh cá nhân như cãi cọ, sàm sỡ trong thang máy, Ban Quản lý toà nhà lưu ý: Luôn đề cao cảnh giác và giữ khoảng cách xa khi đi cùng thang một mình với người lạ; Hô to khi có sự cố, di chuyển ra khu vực có camera để ghi nhận dữ liệu; Trường hợp bị đối tượng tiếp cận, sàm sỡ trong thang máy: Lập tức bấm chuông khẩn cấp trong thang máy để gọi cứu hộ...

Trao đổi với PV chiều 20.5, đại diện Công an phường Thanh Xuân Trung cho biết: "Do liên quan đến người nước ngoài nên đội an ninh của Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với đội hình sự điều tra về vụ việc trên".

Tiếp đó, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết thêm: "Thông tin trên chúng tôi đang tiến hành điều tra nên chưa có kết quả về đối tượng. Khi nào có kết luận sẽ thông tin với báo chí".