Nước sông Hồng dâng cao, nhiều vùng ven sông ngập úng

Nước sông Hồng qua địa phận Lào Cai, Yên Bái dâng cao. Theo thông tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, mực nước lúc 15h ngày 8/9 trên sông Hồng tại Lào Cai là 79,49m, dưới báo động 1 là 0,51m; tại Bảo Hà là 56,83m, dưới báo động 3 là 0,17m. Mực nước sông dâng cao khiến một số diện tích vườn chuối của người dân trồng ven sông tại thành phố Lào Cai bị ngập quá nửa. Theo dự báo, trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Hồng tại Bảo Hà, Lào Cai tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông Hồng tại Bảo Hà trên báo động 3, trên sông Hồng tại Lào Cai từ báo động 1, dưới báo động 2. Tại thành phố Yên Bái, mực nước sông Hồng ghi nhận lúc 15h30 ngày 8/9 là 31,40m (trên báo động 2 là 0,4m). Hiện nay, trên địa bàn phường Hồng Hà, nước sông Hồng (sông Thao) đã bắt đầu tràn nhanh vào đường Thanh Niên và đường kè sông Hồng ở các khu vực trũng thuộc các tổ dân phố Hồng Tân, Hồng Phú, Hồng Thái, Hồng Thanh. Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Hồng tiếp tục lên và dao động ở mức cao. Đến 19h00 ngày 8/9 khả năng lên mức 32,50m, trên báo động 3 là 0,5m), sau dao động ở mức cao. Theo ghi nhận của PV, tại khu vực đường kè sông Hồng và đường Thanh Niên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái mực nước dâng nhanh. Thời điểm PV ghi nhận nước đã ngập đường 50-80cm. Nhiều hộ dân chủ động dọn dẹp đồ đạc, di chuyển đến nơi an toàn. Theo các hộ dân sống tại đây, rất lâu rồi mực nước sông Hồng mới lên cao như vậy và ngập vào các nhà dân. Lần gần nhất khu vực này ngập cũng từ năm 2018. Đến khoảng 18h cùng ngày, mực nước đã dâng cao quá đầu gối, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Đến 19h, các hộ dân đang khẩn trương di chuyển đến nơi ở khác an toàn, di chuyển đồ đạc lên tầng cao hơn. Hiện một số hộ dân nước đã tràn vào nhà. Mực nước trên sông Hồng cũng dao động hơn so với thời điểm trước đó. Trước tình hình trên, tỉnh Yên Bái vừa có Công văn đề nghị thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với mưa lũ trên các sông ở khu vực tỉnh.

